Bald schlüpfen die ersten Storchenküken im Landkreis

Landkreis Gifhorn

Ab Mitte April werden auch im Landkreis Gifhorn die ersten Storchenbabys erwartet, wie der Weißstorchbetreuer Hans Jürgen Behrmann berichtet. In den Nestern in Rothemühle, Wesendorf, Wahrenholz und dem Artenschutzzentrum Leiferde werden nach seinen Berechnungen die ersten Storchenküken schlüpfen, während auf manchen anderen Nestern noch nicht mal die Paare komplett sind und sich beispielsweise in Zasenbeck gerade erst ein Storchendrama ereignet hat. Dort hatte dieser Tage ein Fremdstorch das Nest mit dem noch nicht brütenden Paar attackiert, es kam zum Kampf.

Ein Storch stürzt in den Tod

Der Fremdstorch flog auf den 26 Meter hohen schon seit Jahren stillgelegten Schornstein in der Zasenbecker Ortsmitte. Einer der Neststörche, laut Behrmann vermutlich das Männchen, wollte ihn dort vertreiben, verlor dabei das Gleichgewicht und stürzte in den Schornstein. „Vor Ort zeigte sich, dass es bei diesem Schornstein von unten keinen Zugang mehr gibt, über den man den abgestürzten Storch eventuell hätte bergen können“, berichtet Behrmann auf seiner Homepage. Ein Aufstemmen der dicken Wand wäre auch nicht zu verantworten gewesen, da der Schornstein nicht mehr sehr stabil sei und von oben schon mehrfach Steine heruntergefallen seien. „Schweren Herzens mussten wir den abgestürzten Storch, falls er noch leben sollte, seinem weiteren Schicksal überlassen“, so Behrmann. Er will dafür sorgen, dass der Schornstein abgedeckt wird. „Nun könnte es sein, dass der Angreifer und der noch auf dem Nest verbliebene Storch ein Paar werden.“

Gescheiterter Versuch, bei Georg zu landen

Auf der Suche nach ihrem endgültigen Nest hatte eine zweijährige, aus Hohne stammende Störchin zunächst versucht, sich bei Georg in Kästorf niederzulassen, musste dann aber weiter ziehen und landete in Weyhausen-West. Dem dortigen Männchen sei das recht gewesen, berichtet Behrmann. Aber als es zur Paarung schreiten wollte, flog sie erschreckt ab – „nicht ungewöhnlich für einen jungen Storch ohne jegliche Paarungserfahrung“. Das Männchen duldete sie trotzdem mehrere Tage auf dem Nest – es könnte also noch was werden mit den beiden. Bei dem Männchen handelt es sich um einen Storch, der laut Behrmann schon einiges hinter sich hat: 2015 in Hohne aufgewachsen, rutschte er dort bei seinem ersten Flugversuch vom Dachfirst ab und knallte auf einen Steinboden. In die Pflege ins Artenschutzzentrum nach Leiferde gebracht, erbrach er dort große Mengen Loom-Gummiflechtbänder, überlebte dank intensiver Pflege und tauchte 2018 erstmals in Osloß auf. Es gelang ihm aber nicht, das bereits besetzte Nest zu erobern. Nun hat er sich dieses Jahr in Weyhausen-West durchgesetzt.

Der Konkurrent in der Fensterscheibe

Auch aus Westerholz hat Behrmann etwas Ungewöhnliches zu berichten. Dort war der erste Storch am 12. März gelandet, hatte sich zuerst völlig normal verhalten, aber dann angefangen, sein Spiegelbild in Fensterscheiben, im Lack von Autos und sogar an einem Marmorgrabstein heftig zu attackieren. „Dagegen machen kann man nicht viel“, stellt Behrmann fest. „Die Ursache für die Verhaltensveränderung könnte darin liegen, dass er kurz zuvor einen Konkurrenten abwehren musste.“

Sie waren die Ersten

Erstes komplettes Paar im Landkreis Gifhorn war übrigens das in Rothemühle gewesen – am 12. Februar und damit sechs Tage früher als jemals zuvor. Die 14 Jahre alte Störchin, die mittlerweile 35 Junge in Klein Schwülper und Rothemühle groß gezogen hat, landete etwa zwei Wochen nach dem Männchen – und das war am 31. Januar der erste aus dem Süden heimgekehrte Storch im Landkreis Gifhorn.

Von Christina Rudert