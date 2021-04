Gifhorn

42 Autos wurden im vergangenen Jahr im Landkreis Gifhorn gestohlen – und tauchten zum Teil nie wieder auf. Das belegen Zahlen aus der aktuellen Kriminalstatistik 2020. Die professionell agierenden Täter haben es nach wie vor auf teure Fahrzeuge abgesehen. Die Aufklärungsquote in diesem Deliktfeld ist gering.

42 Kraftfahrzeugdiebstähle (2019 waren es nur 38) beschäftigten im vergangenen Jahr die Ermittlerinnen und Ermittler der Gifhorner Kripo. Bei 29 dieser Taten habe es sich um sogenannte „schwere Kfz-Diebstähle“ gehandelt, erläutert Martin Hesse, Chef der Analysestelle der Gifhorner Kripo. Autodiebe hätten sich dabei mit Gewalt oder anderen Methoden unbefugt Zugang zu den geparkten Fahrzeugen verschafft, um diese dann mit Hilfsmitteln zu starten und zu klauen, so Hesse. Bei „leichten Kfz-Diebstählen“ seien Wagen hingegen unverschlossen abgestellt worden, häufig habe sich sogar der Schlüssel im Auto befunden. Diebe hätten es dadurch einfach gehabt.

Tätern auf die Schliche kommen

Nur in elf der 42 registrierten Fälle (Aufklärungsquote 26,19 Prozent) ist es Gifhorns Polizei im vergangenen Jahr gelungen, den Tätern auf die Schliche zu kommen. „Was daran liegt, dass die Kriminellen professionell vorgehen“, weiß Hesse. Selbst Keyless-Go-Systeme, die eine schlüssellose Entsperrung und Startung der Fahrzeuge ermöglichten, würden häufig problemlos überwunden, so Hesse. Auch GPS-Tracker, welche die Nachverfolgung von gestohlenen Autos möglich machen sollen, stellten für die meisten Täter kein Hindernis mehr dar. „Das System wird einfach außer Kraft gesetzt“, so Hesse.

„In der Regel geht’s um den Diebstahl von hochwertigen Fahrzeugen“, verweist Kripo-Chef Uwe Ramme darauf, dass es durch die Nähe zu VW im Kreisgebiet viele gut ausgestattete Dienst- und Leasing-Fahrzeuge gebe. „Die Region Braunschweig gehört weiterhin zu einem Brennpunkt für Kfz-Diebstähle“, so Hesse. Bereits kurz nach dem Diebstahl seien die Täter – meistens werde die Autobahn 2 genutzt – mit ihrer motorisierten Beute in Richtung Osteuropa unterwegs.

„Nachverfolgung ist schwierig“

„Die Nachverfolgung ist schwierig“, verweist Hesse darauf, dass gestohlene Autos im Anschluss oftmals zudem in ihre Einzelteile zerlegt würden. „Die Komponenten werden dann im Internet zum Verkauf angeboten – unter anderem bei eBay“, so Hesse. Es seien aber in Deutschland auch Fälle bekannt, bei denen die dreisten Diebe Autos bis nach Saudi-Arabien verschifft hätten.

In Einzelteile zerlegt: Die Halle, in der die Täter die gestohlenen VW T5 auseinandergebaut hatten, glich einem gut sortiertem Warenlager. Quelle: Polizei

Trotzdem können dürfen sich Autodiebe nicht in Sicherheit wiegen. 2015 gelang es Spezialisten der Gifhorner Polizei – sie wurden von anderen Dienststellen im In- und Ausland unterstützt – eine Diebstahl-Serie aufzuklären. Es ging um rund 100 gestohlene VW-Busse, die Spur der zehn Tatverdächtigen im Alter von 22 bis 44 Jahren führte nach Polen. Die Schadenssumme lag seinerzeit bei mehr als vier Millionen Euro.

Von Uwe Stadtlich