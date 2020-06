Kreis Gifhorn

Wird bundesweit auch der Name Gifhorn fallen, wenn künftig von der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung die Rede ist? Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung jedenfalls beschlossen, dass das künftige Abfallwirtschaftszentrum Ausbüttel CO2-neutral Wasserstoff als Energiespeicher produzieren soll – ein Versuchsprojekt, das in der Kommunalpolitik nicht nur Beifall fand.

Eigentlich hatte die Kreisverwaltung den Auftrag, die Wirtschaftlichkeit einer Stromversorgung des künftigen Abfallwirtschaftszentrums mit Photovoltaik zu prüfen. Daraus ist nun mehr geworden. Denn die Fachleute im Schloss hatten ausgerechnet, dass wegen zu niedriger Einspeisevergütungen die Stromproduktion mit Photovoltaik unwirtschaftlich wäre. „Dann hat unsere Verwaltung weiter gedacht“, lobt CDU-Fraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer. Heraus gekommen ist ein möglicherweise bundesweit bedeutendes Wasserstoff-Projekt.

„Der Stromspeicherbedarf des Standortes beträgt sechs Megawattstunden“, so die Kreisverwaltung in der Vorlage. „Soll der Strom mittels Batterien gespeichert werden, sind Großbatterie-Systeme einzusetzen.“ Doch davon rät die Verwaltung ab, denn die Investitionen lägen bei sechs Millionen Euro. Das rechne sich nicht. Besser wäre demnach ein wasserstoffbasiertes Energiespeichersystem, bei dem der Solarstrom Wasserstoff für eine Brennstoffzelle herstelle, die dann wieder daraus Strom produziere, wenn dieser gebraucht werde. Dabei sollen Batterien lediglich zu Kurzzeitspeicherung zum Einsatz kommen.

Landrat Dr. Andreas Ebel sieht den Landkreis Gifhorn mit dem Wasserstoff-Projekt als Innovations-Vorreiter. Bei der Koalition aus CDU, SPD und ULG/ FDP stößt es auf Zustimmung, ebenso bei Grünen und Linken. AfD-Chef Stefan Marzischewski-Drewes bezeichnet es dagegen als „Irrsinn“. Das Verfahren sei keinesfalls bewährt, so wie in der Vorlage beworben. „Wir sind Versuchskaninchen.“ Denn so eine Anlage gebe es noch gar nicht. Die AfD lehnte das Projekt ab.

Den AfD-Antrag, die Anlage nur bei einer öffentlichen Förderung von mindestens 50 Prozent und mit einer wissenschaftlichen Bewertung nach fünf Jahren zu errichten, lehnte wiederum die Mehrheit ab. Wasserstoff sei der Energieträger der Zukunft. Nicht umsonst habe die IAV in Gifhorn bereits einen Brennstoffzellen-Prüfstand, so Rolf Schliephake ( SPD).

Zusammen 1,32 Millionen Euro packt der Landkreis in diesem und im kommenden Jahr zu den bisherigen Investitionen ins Abfallzentrum für die Wasserstoffanlage drauf. Die jährlichen Mehrkosten beim Betrieb der Wasserstoff-Anlage liegen laut Kreisverwaltung bei 40 000 Euro – und das bei einem Umfang des Abfallgebührenhaushaltes von 18,5 Millionen Euro.

