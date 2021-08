Landkreis Gifhorn: 63-Jähriger wird bei Unfall leicht verletzt

Landkreis Gifhorn

Unruhig lief es in Sachen Verkehr in den vergangenen Tagen für die Polizei im Landkreis Gifhorn. Unfall, Unfallflucht und Trunkenheit beschäftigten die Beamten.

Einen Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person gab es am Samstag um 19.05 Uhr im Bereich Dannenbüttel auf der B 188. Der 63-jährige Fahrer eines Toyota kam in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Ein entgegenkommender Pkw konnte ausweichen und einen Zusammenstoß verhindern. Ein Ermittlungsverfahren zur Ermittlung der Unfallursache wurde eingeleitet.

Zeugen zu zwei Unfallfluchten gesucht

In der Zeit von Donnerstag, 19.30 Uhr, bis Freitag, 12 Uhr kam es in Wesendorf in der Wittinger Straße zu einer Unfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Beteiligten wurde der ordnungsgemäß geparkte Opel beschädigt, der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schadensausgleich zu kümmern. Am Samstag gegen 12 Uhr kam es zudem in Gifhorn im Bereich der Braunschweiger Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Unfallflucht. Hier wurde ein geparkter Hyundai durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (0 53 71) 98 00.

Im Bereich Jembke wurde am Sonntag gegen 2.35 Uhr der 26-jährige Fahrer eines VW angehalten und kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass er getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 1,54 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Von OTS