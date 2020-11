Landkreis Gifhorn

Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Personen im Landkreis Gifhorn steigt unvermindert weiter. Am späten Samstagabend meldete das Gesundheitsamt weitere 16 Fälle. Für die DRK-Kita in Isenbüttel (Schulstraße) sowie die Wilhelm-Busch-Schule in Gamsen hat das besondere Folgen – hier ist jeweils eine Person positiv getestet worden.

Zwei vierte Klassen in Gamsen betroffen

Ob es sich bei der infizierten Person an der Wilhelm-Busch-Schule um Lehrer oder Schüler handelt, teilt der Landkreis nicht mit. Auf jeden Fall steht fest, dass zwei Klassen des vierten Jahrgangs nun in Quarantäne gehen müssen. Am Freitag meldete der Landkreis bereits eine Infektion in der DRK-Kita Gamsen.

In der DRK Kita Isenbüttel (Schulstraße) gab es ebenfalls einen positiven Corona-Fall. Hier ist die Konsequenz sogar weitreichender: Für drei Kindergartengruppen und die Kinderkrippe wurde eine Quarantäne angeordnet.

315 Fälle gelten im Landkreis momentan als aktiv

Der aktuelle Gesamtstand im Landkreis Gifhorn ist wie folgt: Bis Samstagabend haben sich seit Beginn der Pandemie 766 Menschen mit dem Virus infiziert, davon sind 444 wieder genesen, aktuell gelten 315 Fälle als aktiv. Die Zahl der Verstorbenen liegt weiterhin bei sieben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt mit Stand von Samstag (9 Uhr) bei 117,8.

Von Andrea Posselt