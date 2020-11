Hildesheim/Gamsen

Für das Urteil gegen den 37-jährigen Angeklagten gab es keine Alternative: Die 16. Strafkammer des Landgerichts Hildesheim ordnete am Donnerstag die Unterbringung des Mannes in ein psychiatrisches Krankenhaus an. „Objektiv liegt eine schwere Brandstiftung vor, der Beschuldigte kann dafür aber nicht zur Verantwortung gezogen werden“, sagte die Vorsitzende Richterin Karin Brönstrup in ihrer Urteilsbegründung.

Die Brandstiftung in Gifhorn-Gamsen geschah nach Meinung der Kammer so wie von der Staatsanwältin und dem Verteidiger in ihren Plädoyers beschrieben. Der Angeklagte habe sich mehrfach vor der Tat am 13. Januar 2020 an die Polizei gewandt. Auch am Abend vor der Tat sei er dort gewesen, habe um Hilfe gebeten. Er sei zu diesem Zeitpunkt psychisch am Ende gewesen, habe unter Schlafmangel gelitten. Immer wieder habe er Personen in seiner Wohnung wahrgenommen, die ihn vergewaltigt hätten.

Der Angeklagte hat im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt

Die Polizei habe ihm an diesem Abend nicht helfen können und ihn nach Hause geschickt. Wenige Stunden später habe er seine Wohnung angezündet, um seine Peiniger loszuwerden. Das Feuer zerstörte die gesamte Wohnanlage mit zehn Wohneinheiten. Der 37-Jährige war sofort geständig. Alle Verfahrensbeteiligten sind sich einig, dass der Angeklagte bei der Tat in seiner Einsichts- und Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war und im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt habe.

So hatte es auch der psychiatrische Sachverständige in seinem Gutachten beschrieben. Er attestierte dem Mann eine chronifizierte Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis. Die Kammer hält den Mann nicht für gewalttätig, geht aber davon aus, dass aufgrund seiner psychischen Störung von weiteren schwerwiegenden Straftaten auszugehen und er für die Allgemeinheit gefährlich ist. Dies ist auch die Grundvoraussetzung für die dauerhafte Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus nach Paragraf 63 des Strafgesetzbuches (StGB).

Seit Einnahme von Medikamenten hat der Mann keine Wahnvorstellungen mehr

Der 37-Jährige wurde kurz nach der Tat vorläufig in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Sein behandelnder Arzt hatte als Zeuge berichtet, dass der 37-Jährige am Anfang sehr unkooperativ war. Seit Juni nehme er Medikamente und habe keine Wahnvorstellungen mehr. Mittlerweile habe er sogar geschafft, an einer Arbeitstherapie teilzunehmen. Beim abrupten Absetzen der Medikamente sei die Wahrscheinlichkeit da, dass die Psychose wieder aufritt, so der Arzt weiter. „Helfen kann Ihnen nur die Einnahme von Medikamenten und ein strukturierter Tagesablauf“, erklärte Richterin Brönstrup am Ende ihrer Urteilsbegründung. Für die kurze Zeit seiner Behandlung sei er schon weit gekommen. „Bleiben Sie am Ball“, gab sie dem Angeklagten mit auf den Weg.

Da alle Verfahrensbeteiligten auf das Einlegen von Rechtsmitteln verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.

Von Bettina Reese