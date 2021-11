Landgericht: Warum sich der 26-jährige Angeklagte aus Gifhorn an wenig erinnern kann

Gifhorn/Hildesheim

Die Trennung von seiner Freundin scheint ein 26-jähriger Gifhorner nicht gut verkraftet zu haben. Er muss sich seit Freitag vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Schwerer Raub, schwerer Diebstahl, Körperverletzung werden ihm zur Last gelegt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, am 27. November 2019 seine Freundin und ihre Begleiter attackiert zu haben. Die junge Frau war bei ihm zuhause mit drei Bekannten erschienen, um ihm nach der Trennung einige Dinge zurückzubringen. Der betrunkene 26-Jährige vermisste jedoch eines seiner Handys und soll versucht haben, einem der Begleiter eine Kopfnuss zu verpassen. Seine Freundin soll er in einem Handgemenge geschubst, gewürgt und an den Haaren gezogen haben, sodass sie zu Boden ging.

Laut Anklageschrift war sogar ein Messer im Spiel

Nachdem die Polizei die Situation beruhigt hatte, soll der Mann laut Anklage wieder seine Ex-Freundin attackiert haben. Er soll sie in den Schwitzkasten genommen und mit einem Messer bedroht haben. Er durchsuchte seine Freundin nach seinem Handy, fand es aber nicht, nahm stattdessen ihre Kopfhörer und das Handy eines ihrer Begleiter.

An viele Details am Tattag kann sich der Angeklagte nicht wirklich erinnern. Der 26-Jährige ist seit Jahren drogenabhängig. Durch den Tod seines Bruders im Jahr 2015 sei es mit dem Drogenkonsum schlimm geworden. Bereits seit seinem 18. Lebensjahr nehme er Liquid Ecstasy. Immer wieder gab es Versuche, von den Drogen loszukommen. Er hat mehrere Aufenthalte in Entzugskliniken hinter sich. Im Moment erhält er eine Drogen-Ersatz-Therapie.

Das Opfer hat das Ende der Beziehung am Telefon angekündigt

Die junge Frau gab als Zeugin vor Gericht an, dass sie das Ende der Beziehung am Telefon angekündigt habe. Der Angeklagte soll in einer Textnachricht daraufhin sein Handy oder 400 Euro von seiner Freundin gefordert haben. Daran erinnern kann er sich aber nicht. „Von November bis Januar habe ich viel Benzodiazepine zu mir genommen“, sagte er vor Gericht. An dem Tag sei er aggressiv gewesen, so der Mann weiter.

„Er hat dann komische Sachen gemacht“: Das Opfer wurde am Freitag im Landgericht Hildesheim als Zeugin vernommen. Quelle: Julian Stratenschulte / dpa

Auch seine Ex-Freundin hat Erinnerungslücken. An dem Tatabend habe sie einen Nervenzusammenbruch erlitten, erst am nächsten Tag Kopf- und Halsschmerzen gespürt. Von seiner Drogensucht habe sie nur ab und zu etwas gemerkt. „Er hat dann komische Sachen gemacht“, sagte die Frau vor Gericht aus. Deshalb sei es in ihrer Beziehung auch hin- und hergegangen.

Der Angeklagte möchte eine stationäre Therapie machen

Vor drei Wochen hat der Angeklagte Kontakt zu einer Drogenberatungsstelle in Gifhorn aufgenommen. Er möchte in eine stationäre Therapie. Eine 32-jährige Mitarbeiterin sagte aus, sie habe den Eindruck, dass er krankheitseinsichtig ist und tatsächlich eine Therapie machen will.

Der Prozess wird am kommenden Montag fortgeführt.

Von Bettina Reese