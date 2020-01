Vergewaltigungsprozess: Angeklagte aus dem Kreis Gifhorn freigesprochen

Gifhorn/Hildesheim

Vor dem Landgericht Hildesheim mussten sich am Dienstag zwei Männer (33 und 30 Jahre) aus dem Landkreis Gifhorn verantworten. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Hildesheim: Sie sollen vor über zwei Jahren eine junge Frau vergewaltigt haben. Am Ende des Verhandlungstages gab es Freisprüche für die Angeklagten.

Bei diesem Verfahren hatten die Verteidiger ein Fotografierverbot im Gerichtssaal und den Ausschluss der Öffentlichkeit auch für die Verlesung der Anklageschrift beantragt. Es würden Dinge zur Sprache kommen, deren Erörterung schutzwürdige Interessen ihrer Mandanten verletzen würde. Die Kammer entsprach den Anträgen der Verteidiger.

Vergewaltigung nicht sicher feststellbar

Nach einer kurzen Verhandlungspause musste dann die junge Frau als Zeugin aussagen. Sie saß abgewendet zur Anklagebank, würdigte die Männer keines Blickes. Es vergingen einige Minuten, bis die Kammer wieder in den Gerichtssaal einzog. Am Ende der Beweisaufnahme konnte jedoch die Vergewaltigung nicht sicher festgestellt werden. „Dass es sexuelle Handlungen gegeben hat, steht nicht in Frage“, so die vorsitzende Richterin in ihrer Urteilsbegründung.

Für die Angeklagten sei jedoch nicht deutlich erkennbar gewesen, dass die Frau den intimen Kontakt nicht gewollt habe. Aufgrund ihrer Persönlichkeit sei es der Zeugin nicht möglich gewesen zu zeigen, was sie will, so die Richterin weiter. Einen Rat gab die vorsitzende Richterin den Männern für die Zukunft mit auf den Weg: Sie sollten im Umgang mit Frauen mehr Empathie zeigen.

Lesen Sie auch

Von Bettina Reese