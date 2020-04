Gute und schlechte Nachrichten aus dem Landcafé

Neubokel

Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das Hoffest im und am Landcafe Neubokel, rührte Chefin Andrea Kyszkiewicz schon die Werbetrommel, doch nun zieht sie wegen der Corona-Krise die Reißleine. Ihr Entschluss steht: Das Hoffest in der gewohnten Form, zu dem stets Tausende von Besuchern kommen, werde es nicht geben können. Sollte am 1. Mai erlaubt sein, dass die Gastronomie wieder gewohnt öffnen kann, werde das Landcafe dabei sein. Verzichten müssten Gäste dann allerdings auf das große Unterhaltungsprogramm, bittet sie um Verständnis.

Kuchen-Aktion zu Gunsten der Tafel

„Ich hatte nicht gedacht, dass es so krass kommt und wir komplett schließen müssen", sagt die Backkünstlerin aus Neubokel. Deshalb hatte sie auch noch etliche Kuchenböden fabriziert. Die einfach wegzuschmeißen, kam für sie gar nicht in Frage. Im Ort setzte sie die Info in Umlauf, dass sie unter anderem noch einmal eine Serie der beliebten Stachelbeer-Baiser-Torte gezaubert hat. Die konnte dann im Außer-Hausverkauf abgeholt werden – gegen eine Spende. Inzwischen hat Andrea Kyszkiewicz entschieden, dass die gesammelte Summe an die Gifhorner Tafel geht. Die mehr als 200 Euro an Spenden stockt sie selbst auf 300 Euro auf. „Ich glaube, dass die Tafel im Moment Unterstützung brauchen kann."

Backen für Ostern

Den Trubel im Café vermisst die Neuboklerin gerade sehr. Etliche Stammgäste rufen sogar zum Plausch an, viele Kunden würden sich sehnlichst Kuchen wünschen. Und so kam jetzt der Entschluss, zu Ostern wieder in die Backstube zu gehen und einen Außer-Hausverkauf anzubieten. Bestellungen sollten telefonisch gemacht werden. Die Abholung läuft so: Die Vordertür am Landcafé ist während der Abholzeiten geöffnet, raus geht es dann über die Terrasse.

Von Andrea Posselt