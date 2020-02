Land bewilligt gut 3 Millionen Euro für den Nahverkehr im Kreis

Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn bekommt vom Land mehr als 3 Millionen Euro für den Öffentlichen Nahverkehr. Das teilten die beiden Landtagsabgeordneten Philipp Raulfs und Tobias Heilmann am Mittwoch mit. Dabei handelt es sich um den Ausbau von 16 Bushaltestellen sowie die Erneuerung der Haltestellen an der Schulstraße in Schwülper mit drei Haltepositionen.

Das Geld ist vorgesehen für die Bushaltestellen Ringstraße und Apotheke in Isenbüttel, die Bushaltestellen Ausbüttel Ort an der B4, die Bushaltestellen Siedlung in der Sassenburg, Tülau-Ort, Schule in Müden sowie Waldriede und Eyßelheideweg in Gifhorn. Das Land übernimmt jeweils 75 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Lesen Sie auch: So werden unsere Bushaltestellen barrierefrei

„Das Land greift dem Landkreis Gifhorn beim Aus- und Umbau von Bushaltestellen – unter anderem mit dem Ziel der Barrierefreiheit – ordentlich unter die Arme“, freut sich Raulfs. „Mit voraussichtlich knapp über drei Millionen Euro für insgesamt 15 Projekte in Stadt und Südkreis Gifhorn leisten wir einen Beitrag für die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs.“ Die Sicherung der Mobilität sei ein Kernanliegen der SPD-geführten Landesregierung und trage zum Klimaschutz bei. Für den Gifhorner Nordkreis sagt Heilmann: „Über 300 000 Euro und drei Projekte werden auch bei uns im Nordkreis angegangen. Ich freue mich sehr über diese Unterstützung für gute Daseinsvorsorge.“

Von der Redaktion