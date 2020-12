Auch die Generation Social Media trifft sich gern in Fleisch und Blut. „Es ist etwas anderes, ob man mit seiner besten Freundin WhatsApp schreibt oder sich zum Abhängen trifft“, sagt die 16-jährige Schülerin Jana Schwabe aus Gifhorn. „Für uns ist es wichtig, die sozialen Kontakte zu haben.“ Und dennoch müsse man sie in diesen Zeiten jetzt runter schrauben. Nicht einfach, doch damit es nicht für immer so bleibe, sollte man jetzt etwas dafür tun.

Deshalb ist Jana auch eine absolute Befürworterin der Ferien-Verlängerung, die effektiv vier weitere Tage zum Einschränken der Kontakte vor dem Familienfest beschere. „Ich trage jeden Tag Maske. Das haben aber nicht alle gemacht“, sagt die Schülerin aus ihrem Alltag. Sie fühle sich unwohl, wenn „wir so Ellbogen an Ellbogen sitzen“.

„Die Weihnachtseinkäufe werde ich vorher erledigen.“ Und nach dem letzten Schultag werde sie ihre Kontakte nach außen strikt einschränken. „Ich bleibe zuhause, bastle und verpacke Geschenke.“ Dann habe sie genug Zeit sicher zu gehen, an den Festtagen keine Viren ins Altenheim mitzubringen, wo sie ihre Oma besuchen will. Sie hofft, dass möglichst viele Leute so umsichtig handeln – und nicht die Bonus-Ferientage dazu nutzen, sich mit Freunden zu treffen. „Dann nützen uns die Ferien nichts, dann würden wir alles wieder zunichte machen.“ Und die Bemühungen der Politiker, die Pandemie in Grenzen zu halten, mit Füßen treten.

Ein Trost bleibe in dieser modernen Kommunikationsgesellschaft auch in diesen schweren Tagen: „ WhatsApp und Co. ermöglichen es uns, soziale Kontakte aufrecht zu erhalten.“