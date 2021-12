Gifhorn

Spenden statt Schenken: Die LSW verzichtet auch in diesem Jahr auf Geschenke zu Weihnachten. Stattdessen spendet der Energieversorger zweckgebunden an soziale Institutionen und Vereine innerhalb des Versorgungsgebiets. In diesem Jahr steht der Naturschutzbund (Nabu) im Mittelpunkt. Die LSW-Geschäftsführenden Sybille Schönbach und Dr. Frank Kästner überreichten dem Kreisverband Gifhorn eine Spende in Höhe von 5 000 Euro, die Ortsgruppen Samtgemeinde Meinersen und Samtgemeinde Isenbüttel erhielten jeweils 1 000 Euro. Die Ortsgruppe Wolfsburg nahm eine Spende von 4 000 Euro in Empfang.

In diesem Jahr stellt das Unternehmen das Thema „Umwelt- und Naturschutz“ in den Fokus der Spendenaktion zu Weihnachten. „Umwelt- und Naturschutzprojekte zu unterstützen heißt, in unsere Zukunft zu investieren. Wir möchten besonders auch den ehrenamtlichen Einsatz würdigen, der notwendig ist, um die Erde auch für die kommenden Generationen lebenswert zu erhalten“, so Schönbach.

Der Nabu ist der älteste und mit mehr als 770 000 Mitgliedern und Fördernden der mitgliederstärkste Umweltverband in Deutschland. Der Nabu Niedersachsen hat Anfang September 2021 die Schwelle von 125 000 Mitgliedern überschritten. „Als Energie- und Wasserversorger beschäftigen wir uns nahezu täglich mit Prozessen, die das nachhaltige Handeln fördern und sichern. Die Zusammenarbeit mit kommunalen Partnern und Verbänden, bildet die wertvolle Basis für den Ressourcenschutz“, hebt Kästner hervor.

In rund 2 000 lokalen Nabu-Gruppen kümmern sich die Aktiven um den praktischen Arten- und Biotopschutz vor Ort. „Neben den vielfältigen Umweltprojekten liegt uns insbesondere die Umweltbildung mit Kindern am Herzen. Daher binden wir sie konkret in unsere Tätigkeiten mit ein, so zum Beispiel in unseren hauptamtlichen Moorschutzprojekten. Dort können die Kinder direkt in der Landschaftspflege mit anpacken und ,begreifen’, wie Klima- und Artenschutz Hand in Hand gehen kann. In unserer Kindergruppe, der Naju, werkeln die Kinder mit viel Begeisterung für den Naturschutz oder erforschen bei gemeinsamen Ausflügen die Tiere und Pflanzen vor der eigenen Haustür“, erläutert Michael Steinkamp, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Gifhorn.

Insektensterben: Praktische Tipps für naturbelassenen Garten

„Unsere Arbeit ist abwechslungsreich und interessant, praktische Maßnahmen wie Landschaftspflege gehören genauso dazu wie Artenschutz-Projekte“, sagt Stefan Habekost, 1. Vorsitzender vom Nabu Samtgemeinde Meinersen. „Naturschutz fängt schon im eigenen Garten an, jeder kann etwas dazu beitragen. Wir geben gerne praktische Tipps, die beispielsweise dem Insektensterben entgegenwirken oder was Gartenbewohner zum Überleben brauchen“, ruft Volker Lewanowski, 2. Vorsitzender vom Nabu Wolfsburg, zum Handeln auf.

So entsteht der Nabu-Apfelsaft aus dem Kreis Gifhorn

Eines von vielen Beispielen zum gelebten Naturschutz bildet die Pflege von Streuobstwiesen. Bernd Markert, 1. Vorsitzender vom Nabu Samtgemeinde Isenbüttel: „Wir produzieren naturtrüben Apfelsaft von naturbelassenen Streuobstwiesen aus Meine, Wasbüttel und Leiferde, und der Erlös geht in weitere Naturschutzprojekte im Landkreis Gifhorn.“ Die ungespritzten Äpfel werden von Hand geerntet, vermostet und verpackt und an mehreren Standorten angeboten.

Von unserer Redaktion