Gifhorn

Da haben sich drei Studienkollegen etwas Großes vorgenommen: „Die Geschichte spricht ein wichtiges gesellschaftliches Thema an. In Deutschland stottern rund 800 000 Menschen“, sagt Produzent Marc Boutter. Problematisch sei der Umgang mit Menschen, die dieses Sprechhandicap haben. Er selbst habe erst durch die Zusammenarbeit mit Experten bemerkt, „wie falsch man auf Stotterer reagiert“. Boutter liegt das Thema so am Herzen, dass er hofft, nach dem Kurzfilm „auch große Sender zu überzeugen und einen Langfilm daraus zu machen.“

Begonnen hat das Projekt unter dem Arbeitstitel „Die unkonventionelle Überfahrt des Timm Nymen“ als Abschlussarbeit der Filmstudenten in Darmstadt. Ausgangspunkt ist die wahre Geschichte eines Stotterers, der wegen der ungehaltenen Reaktion eines Mitarbeiters am Bahnschalter lieber einen weiten Fußweg unternimmt – nur um dieser unangenehmen Situation zu entgehen.

Das war eine glückliche Fügung, sagen die Macher eines Kurzfilms zum Thema Stottern: Auf dem Campingplatz Waldesruh in Wilsche fanden sie ideale Bedingungen für ihren Dreh.

Der Campingplatz ist der zentrale Ort im Film

Im Film ist es die Figur Timm Nymen, die vor ähnlichem Problem steht. Ein Brief seiner verstorbenen Mutter gibt Rätsel auf. Eine Spur führt ihn zu einem Campingplatz, wo er auf einen Blinden und eine extrovertierte junge Frau trifft.

Beim Stichwort Campingplatz kommt nun Gifhorn ins Spiel. Boutter klärt auf, wie es dazu kam. Er sei in Niedersachsen aufgewachsen und nach wie vor mit seiner Heimat verbunden. Da die Geschichte hauptsächlich auf einem Campingplatz spielt, suchte das Filmteam nach geeigneten Plätzen. Eine schon zugesagte Location bei Oldenburg schied in letzter Sekunde aus. Ersatz war in Wilsche mit dem Campingplatz Waldesruh schnell gefunden. „Eine glückliche Fügung“, schwärmt Boutter heute noch. „Das war genau der Ort, den wir haben wollten.“

Filmcrew begeistert über Bedingungen in Wilsche

Fünf Tage Mitte Juni drehte das Team in Wilsche. „Wir haben Gifhorn in bester Erinnerung.“ Der kleine See am Set, ein toller Sonnenuntergang und „unkomplizierte, offene Menschen“ hätten perfekte Bedingungen geschaffen. Eduard Eisinger aus Hankensbüttel, der ebenfalls in Darmstadt am Mediencampus studiert, half bei der Suche nach Komparsen.

Plan: Daraus könnte ein Fernsehfilm werden

Zu sehen sein wird der Film im nächsten Jahr vermutlich zunächst auf Kurzfilmfestivals. Inzwischen sind die Macher bei der Filmproduktion 4reeldocs eingestiegen. Ein großer Wunsch von Boutter: Aus dem Kurzfilm über den Stotterer Timm ein Konzept für eine TV-Fassung zu machen. „Das Thema ist nicht nur für Insider, sondern für alle wichtig.“ Wer weiß, vielleicht wird Gifhorn dann noch einmal Drehort werden.

Von Andrea Posselt