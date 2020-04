Gifhorn

Das Jobcenter Gifhorn weist darauf hin, dass geringes Kurzarbeitergeld mit einer Grundsicherung aufgebessert werden kann. Ob Anspruch darauf besteht, wird in jedem Fall einzeln geprüft.

„Wir können Beschäftigte finanziell unterstützen, die aufgrund von Kurzarbeit in finanzielle Not geraten“, erklärt Andreas Standop, Geschäftsführer des Jobcenters Gifhorn. In Niedersachsen haben bisher rund 50 000 Betriebe Kurzarbeit angemeldet, 1600 davon im Bezirk Helmstedt, Wolfsburg und Gifhorn. Bei Kurzarbeit erhält der Beschäftigte 60 Prozent seines Nettogeldes, 67 Prozent wenn ein Kind auf der Lohnsteuerkarte eingetragen ist. Um die Einkommensbußen etwas abzufedern, verweist das Jobcenter in Gifhorn auf die Grundsicherung. Diese kann die Höhe des üblichen Hartz IV Satzes betragen. Gerade Geringverdiener, die aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie einen hohen oder vollständigen Arbeitsausfall habe, sollten prüfen, ob sie einen Anspruch haben.

Das Jobcenter in Gifhorn bietet Vorgespräche rund um das Thema Grundsicherung unter Tel. (0 53 71) 59 44 44 an.

