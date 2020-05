Kurzarbeit: So sieht’s aktuell im Landkreis Gifhorn aus

Landkreis Gifhorn

Mit dem Herunterfahren des öffentlichen Lebens im Zuge der Corona-Krise bekam die Agentur für Arbeit jede Menge Arbeit. Zahlreiche Firmen im Landkreis Gifhorn meldeten Kurzarbeit an. Für die Monate März und April sind 1044 Betriebe mit 10 644 Beschäftigten gemeldet. Darin erfasst sind tatsächlich alle, die im Landkreis Arbeit angestellt sind. Ausschlaggebend, in welchem Geschäftsstellenbezirk die Zahlen erfasst werden, ist immer der Sitz der Firma. Die Betriebe müssen vor Beginn von Kurzarbeit eine schriftliche Anzeige bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit erstatten. Dort werden auch die Beschäftigen in den Anzeigen gezählt. Also wer in Wolfsburg arbeitet, wird für Wolfsburg gezählt und nicht nach dem Wohnort.

„Durch den Shut-Down und die damit verbundene Schließung von Cafés, Läden, Hotels, Gastronomie- und anderen Dienstleistungsbetrieben erstreckt sich die Inanspruchnahme von Kurzarbeit über nahezu alle Branchen. In dieser beispiellosen konjunkturellen Krise können wir hoffentlich mit Kurzarbeit einen Beitrag leisten, viele Arbeitsplätze zu erhalten. Die Erleichterungen des Gesetzgebers im Zuge der Corona Krise helfen uns dabei sehr“, sagt Ulf Steinmann, Leiter der Agentur für Arbeit Helmstedt.

Vorläufige Zahlen

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Gifhorn haben im April 889 Betriebe für insgesamt 8488 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Im März 2020 hatten 155 Betriebe für 2156 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Doch wie aussagekräftig sind die aktuellen Zahlen? „Bei den Anzeigen zu Kurzarbeit, die die Statistik ausweist, handelt es sich um vorläufige Zahlen. Unternehmen können auch mehrfach erfasst sein, wenn sie für einzelne Betriebsteile unterschiedliche Kurzarbeit anmelden. Das kann dann zu Schwankungen in der Statistik führen“, erklärt Wiebke Saalfrank, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit. Und: „Nicht alle Personen oder Betriebe, die Kurzarbeit anzeigen, nehmen es letztlich auch in Anspruch“. Die Daten für tatsächliche Kurzarbeit liegen immer erst mit einer Wartezeit von circa sechs Monaten vor.

An diesen Zahlen – die realisierte Kurzarbeit – könne man dann erst erkennen, wie viele tatsächlich in Kurzarbeit sind. „Wir können also erst anhand der Betriebsmeldungen sehen, inwieweit die Lockerungen im Mai eine Entlastung bei der Kurzarbeit bringen“, berichtet Saalfrank.

Von Andrea Posselt