Corona: Kurzarbeit sorgt für überlastete Hotline

Gifhorn

Die Corona-Krise trifft auch Gifhorns Wirtschaft mit voller Wucht. Viele Beschäftigte sind in Kurzarbeit und sorgen sich – genau wie die Firmenchefs – um die Zukunft. Eine Arbeitnehmerhotline des Jobcenters und der Arbeitsagentur ist überlastet. Zusätzlich wurde darum eine neue Sammelrufnummer freigeschaltet.

Mehr Personal

„Wir haben verschiedene Maßnahmen in unseren Häusern getroffen, um die Erreichbarkeit und die Zahlungen von Leistungen sicherzustellen. So haben wir unter anderem das Personal in den Bereichen Kurzarbeit und Beratung bei drohender Arbeitslosigkeit massiv verstärkt“, sagt Ulf Steinmann, Chef der Agentur für Arbeit Helmstedt.

Schulungen

Jobcenter und Arbeitsagentur haben den persönlichen Kundenkontakt am 18. März eingestellt, sind dicht, jedoch telefonisch erreichbar. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher in anderen Bereichen gearbeitet haben, werden oder sind bereits geschult, um telefonische Beratungen zum Thema Kurzarbeit vornehmen zu können, Anzeigen aufzunehmen und zu bearbeiten oder Arbeitslosmeldungen beziehungsweise Beratungen zu erledigen“, so Steinmann.

Neue Nummer

Das Team in der Agentur für Arbeit Gifhorn sei für Arbeitnehmer unter der lokalen Sammelrufnummer 05351-522 888 von acht bis 18 Uhr erreichbar, so Steinmann. Mit dieser neuen Telefonnummer soll die vorhandene Arbeitnehmerhotline 0800-4 5555 00 entlastet werden. Kontaktaufnahme ist auch per Mail möglich: Gifhorn.112-Eingangszone@arbeitsagentur.de.

Online-Service

Wer die personalisierten Online-Angebote von Arbeitsagentur und Jobcenter nutzen möchte, musste sich bislang einmal persönlich mit Ausweis verifizieren. „Diese Regelung ist derzeit ausgesetzt, stattdessen bekommen Kundinnen und Kunden nach der Registrierung per Post eine PIN zugeschickt. Die persönliche Meldung wird später nachgeholt“, ergänzt Pressesprecherin Wiebke Saalfrank.

Kurzarbeitergeld

Die Agentur für Arbeit zahlt Kurzarbeitergeld als teilweisen Ersatz für den durch einen vorübergehenden Arbeitsausfall entfallenden Lohn. Das Kurzarbeitergeld berechnet sich nach dem Nettoentgeltausfall. Die Kurzarbeiter erhalten grundsätzlich 60 Prozent des ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts. Lebt mindestens ein Kind mit im Haushalt, beträgt das Kurzarbeitergeld 67 Prozent des ausgefallenen pauschalierten Nettoentgelts.

Von Uwe Stadtlich