Kunsthistorisches, Kulinarisches, Kultiges: Jede Menge Freizeittipps für den Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Eine Menge Freizeittipps hat die AZ für diese Woche auf Lager – überall im Landkreis gibt es interessante Vorträge, spannende Informationen und Initiativen sowie Konzerte für jeden Musikgeschmack.

Meinersen: Das Repaircafé im Uhlenkamp 4 hat am Montag, 1. November, von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Es wird gemeinsam repariert und eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. In den Innenräumen gilt die 2G-Regel. Fragen oder weitere Informationen unter Tel. (0152) 56 84 33 41.

Gifhorn: In der Reihe „Archäologie im Landkreis Gifhorn und Umgebung“ berichtet am Dienstag, 2. November, ab 19 Uhr die Archäologin Ivonne Baier im Rittersaal des Schlosses Gifhorn über die Ernährung vor 2000 Jahren. Reservierungen und Anmeldungen für die Online-Teilnahme werden unter archaeologie@gifhorn.de oder Tel. (05371) 30 14 (bis 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn) entgegengenommen. Es gelten die 3G-Regel und die Corona-Vorschriften des Landkreises Gifhorn. Der Eintritt ist frei.

Jelpke: Der umgebaute Spielplatz am DGH in Jelpke ist fertig. Am Dienstag, 2. November, um 14.30 Uhr wird er freigegeben. Wichtig: Es gelten die Corona-Regeln, ein Mindestabstand von 1,5 Meter ist einzuhalten.

Ribbesbüttel: Im Ruhewald werden im November folgende öffentliche Führungen angeboten: Mittwoch, 3. November, Sonntag, 7. November, Mittwoch, 17. November, Sonntag, 28. November, Mittwoch, 1. Dezember, und Sonntag, 12. Dezember, jeweils um 14 Uhr. Anmeldungen per Mail an info@ruhewald-ribbesbuettel.de oder unter Tel. (01 60) 30 39 571.

Gifhorn: Die Initiative Fairtrade Town startet eine Veranstaltungsreihe. Frank Herrmann stellt am Donnerstag, 4. November, um 18 Uhr im Ratssaal sein Buch „Fairer Handel in Zeiten von Corona – Wer profitiert?“ vor. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Ehra-Lessien: Einen Blutspendetermin bietet die Freiwillige Feuerwehr am Freitag, 5. November, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Schützenhaus Ehra an.

Gifhorn: Die Kultband Sweety Glitter ist am Freitag, 5. November, ab 20 Uhr im Kultbahnhof zu Gast. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Gifhorn: Am Wochenende kann die Küche kalt bleiben: Von Freitag, 5. November, bis Sonntag, 7. November, findet in der Fußgängerzone ein Streetfood-Festival statt. Mit dabei sind Zoom Burger mit frischem Angus Beef sowie verschiedenen Pommes Variationen, Jo’s Philly Chees Steak mit Sandwich mit 14 Stunden gegartem Roastbeef im Bäckerbrötchen mit Grillpilzen, Bacon, Jalapenos und hausgemachter Käsesauce, Kampala Takeaway Spezialitäten aus Uganda und Crispy Bites mit frittiertem Hähnchen in der Waffel.

Gifhorn: Zur ersten Hochzeitsmesse im Speicherhof lädt Jolie Brautmoden am Samstag, 6. November, von 12 bis 17 Uhr ein.

Calberlah: Eine Sportnacht für Jugendliche bietet die Jugendförderung der Samtgemeinde Isenbüttel am Samstag, 6. November, zwischen 18 und 22 Uhr in der Zweifeldhalle Calberlah an. An Besonderheiten gibt es die Möglichkeit, Parkour auszuprobieren und sich in „Bumper-Bällen“ zu bewegen. Jugendliche ab zwölf Jahren sind eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Mehr Infos bei der Jugendförderung, Tel. (05374) 88 53.

Gifhorn: Einen verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet die City-Gemeinschaft am Sonntag, 7. November, von 13 bis 18 Uhr. Er ist kombiniert mit einem Streetfood-Festival.

Meinersen: Im Rahmen der Literaturtage LesArt liest am Sonntag, 7. November, ab 15 Uhr Gesa Walkhoff alias Freja Amundsen im Kulturzentrum aus „Rosenknospen-Sommer“, Karten gibt es nur an der Tageskasse.

Leiferde: Als „Ausnahmemusiker“ werden Elena und Ruslan Kratschkowski bezeichnet, sie geben am Sonntag, 7. November, ab 17 Uhr in der St. Viti-Kirche ein Akkordeon-Konzert. Der Eintritt kostet 12 Euro, im Vorverkauf 10 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 6 beziehungsweise 5 Euro.

Gifhorn: Ebenfalls am Sonntag, 7. November, um 17 Uhr gibt es in der neuen Veranstaltungsreihe „Kirche im Museum – Museum in der Kirche“ in St. Nicolai einen Vortrag von Dr. Stefanie Westphal über Kreuzigungsgruppen im Wandel der Zeit, im Mittelpunkt stehen Maria und Johannes unterm Kreuz, die Skulpturen aus der Schlosskapelle. Der Eintritt ist frei.

