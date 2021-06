Gifhorn

Lautstark und sichtbar, aber ohne Arbeitsniederlegungen hat die IG Metall am Dienstag vor der Zufahrt des Gifhorner Egger-Werkes auf sich aufmerksam gemacht. Damit wollten die Arbeitnehmer-Vertreter die Geschäftsführung am letzten Tag einer rund zweiwöchigen Frist daran erinnern, den Arbeitgeber an den Verhandlungstisch eingeladen zu haben.

Der Showtruck der Gewerkschaft beschallt das Gewerbegebiet mit moderner Popmusik. Entlang der Straße Im Weilandmoor flattern rote Fahnen. Gewerkschaftsvertreter und Vertreter der Belegschaft des Unternehmens in Warnwesten stoppen beim Schichtwechsel zur Arbeit fahrende Beschäftigte und drücken ihnen IG-Metall-T-Shirts und Flyer in die Hand. Dann kann es gleich weiter gehen zur Arbeit.

Noch keine Tarifbindung bei Egger: Jetzt will die IG Metall mit dem Arbeitgeber darüber verhandeln. Quelle: Dirk Reitmeister

Es sei kein Streik, sagt Mehmet Yaman, politischer Sekretär der IG-Metall-Geschäftsstelle Wolfsburg und für Egger der zuständige Mann. Man halte niemanden von der Arbeit ab, es fänden auch keine Reden statt. Vier Stunden lang wollen er und seine Mitstreiter einfach nur auf sich und die Interessen der rund 370 Beschäftigten im Gifhorner Werk aufmerksam machen.

Unter den Egger-Beschäftigten, die T-Shirts verteilen, ist Ingo Danielowski. „Wir wollen langsam mal einen Tarifvertrag. Ich glaube, es ist der vierte Anlauf.“ Es gehe nicht nur um Lohn und 35 Stunden-Woche. Wichtig ist Danielowski auch ein geregelter Kündigungsschutz. Danielowski schätzt die Fürsprache unter seinen Kolleginnen und Kollegen für die Bemühungen der IG Metall als sehr hoch ein. Ebenso Yaman.

Darum geht es der IG Metall

„Dieser Betrieb hat keine Tarifbindung“, sagt Yaman. Das will die IG Metall ändern. Der Egger-Betriebsbetreuer der Gewerkschaft spricht heute nicht von Prozenten oder weiteren Lohnforderungen. Es geht zunächst einmal nur darum, die Egger-Geschäftsführung an den Verhandlungstisch zu bekommen, um über eine Tarifbindung zu sprechen. „Wir haben am 1. Juni den Arbeitgeber angeschrieben für eine Tarifverhandlung. Die Frist läuft bis einschließlich heute“, sagt Yaman am Mittag zu Beginn der T-Shirt-Aktion, während die Boxen „Bella ciao“ über das Gelände schicken. Bis dahin habe es von Egger keine Reaktion gegeben. „Wir haben bis jetzt weder ein Ja noch ein Nein gehört.“

Wird es bald auch Warnstreiks geben?

Nach einem kurzen Gespräch durch das Fahrerfenster legen die Egger-Beschäftigten das verpackte T-Shirt auf den Beifahrersitz und fahren weiter zur Arbeit durch das Werkstor. Yaman lässt durchblicken, dass nach einer gut angenommen Autofahnen-Aktion Ende Mai und dieser T-Shirt-Aktion auch ein Warnstreik in Zukunft durchaus möglich ist.

Von Dirk Reitmeister