Kundgebung auf dem Schillerplatz: Gifhorn erinnert an den Tag der Befreiung

Gifhorn

Mehr als 50 Millionen Tote und unendliches Leid: Mit einer Kundgebung soll auch in Gifhorn an den Tag der Befreiung vom Nazi-Regime und das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 76 Jahren erinnert werden. Am Samstag, 8. Mai, organisiert das Bündnis Bunt statt Braun diese Veranstaltung auf dem Schillerplatz.

„Die für den Karsamstag im Rahmen der alljährlichen Ostermärsche geplante Friedenskundgebung hatten wir wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Am Tag der Befreiung wollen wir die Kundgebung nachholen und durch Beiträge gegen das Vergessen ergänzen“, lädt Bündnis-Sprecher Jörg Prilop alle Gifhornerinnen und Gifhorner dazu ein, mit Abstand und unter Einhaltung der Hygiene-Spielregeln teilzunehmen.

Gedenktag in vielen Ländern in Europa

Der 8. Mai ist als Tag der Befreiung inzwischen in verschiedenen europäischen Ländern ein Gedenktag, an dem nach 76 Jahren an die bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht und damit des Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa und der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht wird.

„Die Rüstungsausgaben erreichen trotz Corona Rekordwerte. Nationalismus, Rassismus, soziale Ungleichheit und Verschwörungstheorien sind aktuell. Unser gemeinsames Engagement für eine vielfältige, gewaltfreie und solidarische Gesellschaft ist unser Gegenmodell“, will Prilop gemeinsam mit anderen Partnerinnen und Partnern des Bündnisses ein Zeichen setzen.

Gifhorns Kirche ist mit im Boot

Ab 11 Uhr sprechen auf dem Gifhorner Schillerplatz die Superintendentin Sylvia Pfannschmidt des Kirchenkreises und auch Klaus-Jürgen Herzberg für den DGB-Kreisverband. Prilop selbst will einen neuen Beitrag zur Diskussion um NS-belastete Straßennamen in Gifhorn liefern. Informationsstände sowie Foto-Collagen von Thomas Bollmann an den Fenstern des Mehrgenerationenhauses im Georgshof sollen die Aktivitäten zum 8. Mai ergänzen.

„Wer beim Aufbau und der Vorbereitung der Aktion helfen möchten, kann sich bereits um 9.45 Uhr auf dem Schillerplatz einfinden“, bittet Prilop um Unterstützung. Bei der etwa einstündigen Veranstaltung sei jedoch unbedingt an den Mund- und Nasenschutz zu denken, appelliert der Bündnis-Sprecher.

Von Uwe Stadtlich