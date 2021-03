Gifhorn

Auch die Lesung des Duos Die tollen Kirschen, Anja Alisch und Barbara Luckas, unter dem Titel „Ja, das Studium der Weiber ist schwer ...“ ist der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Die Veranstaltung am Samstag, 6. März, im Kavalierhaus wird leider abgesagt. Doch der Kulturverein geht neue Wege für Ungeduldige, die den neuen Termin nicht abwarten können.

Diese Lesung, die thematisch wunderbar in die Zeit rund um den Internationalen Frauentag am 8. März passt, wird auf den 5. März 2022 verschoben, teilt der Kulturverein mit. Damit das Publikum schon einen kleinen Eindruck erhält, was es erwarten darf, hat der Kulturverein mit dankbarer Unterstützung von Bernd Riechers von den Video Aktiven einen Videoclip vorbereitet. Die Kostprobe aus dem Programm „Ja, das Studium der Weiber ist schwer ...“ steht ab dem 6. März auf der Homepage des Kulturvereins bereit.

Eine Kostprobe von der Lesung gibt es bei YouTube

Und darum geht es in der Lesung: Kommt der Frühling, dann kommen auch die Frühlingsgefühle, und dann dreht sich alles um das vermeintlich schöne Geschlecht. Doch zieht das ewig Weibliche immer nur hinan? Anja Alisch und Barbara Luckas nehmen auf amüsante Weise Frauenzimmer, Frauenbilder und so genannte Frauenangelegenheiten aufs Korn und wollen wissen, ob böse Mädchen wirklich überall hinkommen. Das dürfte auch Männern Spaß machen, denn wie sagen die so schön: Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht!

Der Kulturverein ist per Mail erreichbar

Die Geschäftsstelle am Steinweg 3 in Gifhorn ist zurzeit für den Publikumsverkehr geschlossen, aber der Kulturverein ist per E-Mail info@kulturverein-gifhorn.de erreichbar.

Von unserer Redaktion