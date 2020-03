Das vorzeitige Ende der Saison mit den Goldfarb Zwillingen

Gifhorn

Mit ihrem Programm „klein und gemein“ waren die Goldfarb Zwillinge zu Gast im Rittersaal. Eigentlich sollte das Kabarett nur die letzte Kleinkunst-Veranstaltung der Saison sein, doch aufgrund der jüngsten Ereignisse in Gifhorn schloss der Kulturverein mit dem Kabarett seine komplette Veranstaltungssaison vor der Sommerpause ab.

Die Info kam zu spät

„Es war einfach zu kurzfristig, die Veranstaltung noch abzusagen“, erklärte Kulturvereins-Vorsitzende Britta Scheller. „Wir haben am Freitag noch mit den Künstlerinnen telefoniert, die uns sagten, dass sie ihre Show in Gifhorn gerne präsentieren würden, da sie Teil ihrer geplanten Tournee sei. Abends teilte unser Bürgermeister Matthias Nerlich uns Gifhorner Bürgern dann in seiner Rede mit, dass bis auf weiteres alle Veranstaltungen vertagt werden sollten. Für die Goldfarb Zwillinge kam diese Info zu spät.“

Zusätzlicher Corona-Schutz

Scheller selbst trug Handschuhe und hatte für zusätzlichen Corona-Schutz bei dieser letzten Veranstaltung der Saison gesorgt: Für alle Mitarbeiter und Besucher war ein Desinfektionsständer aufgestellt, und auf die Pause während der Show musste verzichtet werden, um so unnötige Enge im Eingangsbereich des Rittersaals zu vermeiden. Viele Besucher allerdings hatten schon für sich spontan entschieden, nicht auszugehen: Rund 150 Karten waren verkauft worden, nur rund 40 Zuschauer sahen schließlich das Programm der Goldfarb Zwillinge.

Stadt- gegen Landleben

Und bei denen ging es um Liebe und Ehe, den Tod, die Vor- und Nachteile des Land- und Stadtlebens und vieles mehr. Laura Goldfarb, Berlinerin aus Leidenschaft und Verfechterin des Stadtlebens, stellte sich den Gegenargumenten ihrer Zwillingsschwester Lisa: „Wenn ich erstmal mein Häuschen im Grünen habe, dann werde ich mir jeden Tag ein reichliches Frühstück aus den Erträgen meines Gartens genehmigen, und dazu eine Flasche Champagner. Du dagegen wirst dir überhaupt kein Frühstück mehr leisten können, weil die Mieten in der Stadt zu teuer sind.“ Dabei schwebte Lisa bevorzugt ein Häuschen im ländlichen Neubokel vor. „Den Alkohol jeden Morgen wirst du auch brauchen, um der unendlichen Ödnis auf dem Land entgegen zu wirken, ohne jedes Sozialleben“, hielt Schwester Laura entgegen. Das Programm der Schwestern war durchgängig als Zwiegespräch aufgebaut – eine Zwillingsschwester äußerte ihre Meinung zu einem Thema, die andere widersprach, es ergab sich eine Diskussion.

Der geklaute Satz „Wir schaffen das“

Im Laufe der Show fiel Lisa Goldfarb ein, dass sie ihre heutigen empfohlenen 10 000 Schritte des Tages noch nicht gelaufen sei und sie begann, wild über die Bühne zu rennen. „Das dient meiner Selbstoptimierung, ich will die bestmögliche Variante meiner selbst werden“, betonte Lisa, und: „Wir schaffen das.“ – „Den Satz hast du doch von Angela Merkel geklaut, und die hat ihn von Barrack Obama geklaut, und der wiederum hat ihn von Bob der Baumeister“, meinte Laura abschätzig.

Ein spezieller Humor

Nicht immer erschloss sich der Humor der jüdischen Schwestern ihrem Publikum. Ihre Ausführungen über die Unvermeidbarkeit des Todes und die Frage an das Publikum, ob Unsterblichkeit für reiche Menschen möglich gemacht werden solle, erntete wenig Lacher. Auch bei dem Witz über drei Juden, die sich im Himmel Witze über ihren Tod in Auschwitz erzählen, blieb einigen Zuschauern das Lachen im Halse stecken. Das machte das energiegeladene 38-jährige Schwesternteam jedoch durch seine sympathische Art und die durchgängige Nähe zum Publikum wieder wett.

Mehr vom Kulturverein lesen Sie hier:

Von Maren Kiesbye