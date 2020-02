Sydney Ellis kommt mit Blues, Jazz und Gospel

Gifhorn

Sydney Ellis’ Gesangskarriere begann in Los Angeles, am Tag nach ihrem 44sten Geburtstag, als sie all ihre Nerven zusammennahm und auf eine Session-Bühne kletterte. Jetzt kommt sie nach Gifhorn: Am Sonntag, 9. Februar, tritt sie in der Reihe „Zwischen Torte und Tatort“ um 17 Uhr im Kultbahnhof auf.

Folk Music

Sydney Ellis ist besessen von ihrem kulturellen Erbe, von afroamerikanischer Folk Music – der Rest der Welt nennt es Blues, Classic Jazz, Gospel, Spirituals, New Orleans Jazz & Blues, R&B, Chicago Blues, Kansas City Blues.

Egal wie die Musik genannt wird, ob sie aus Chicago oder New Orleans oder anderswoher kommt – Sydney Ellis bringt sie dahin mit, wo sie als eine der beliebtesten Blues-, Jazz- und Gospelsängerinnen Europas auftritt. Und das ist am Sonntag, 9. Februar, Gifhorns Kultbahnhof.

Hier gibt’s Tickets

Tickets gibt es für 15 Euro zuzüglich Gebühren in der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73, sowie bei Famila und an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.kultbahnhof-gifhorn.de. An der Tageskasse kosten die Tickets 20 Euro. Einlass ist ab 16 Uhr.

