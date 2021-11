Gifhorn

Bis zum Bersten gefüllt war der Saal des KultBahnhofs am Freitagabend – die Braunschweiger Partyband Sweety Glitter and the Sweethearts gab sich die Ehre und lockte beinahe 200 Fans in Feierlaune an.

Seit beinahe 35 Jahren bereits begeistert die legendäre Coverband ihr Publikum mit mehr oder weniger bekannten Songs aus der Glamour-Ära der 70-er Jahren. Und Live-Auftritte sind ihr Ding: auf weit über 1500 Konzerte kann die schrille Band zurückblicken. Ihr kultiges Outfit ist ihr Markenzeichen: Alle fünf Bandmitglieder tragen wilde Perücken, bunte Samtanzüge mit Schlaghosen und hohe Plateau-Schuhe.

Zur Galerie Was für eine Partystimmung: Sweety Glitter and the Sweethearts rockten am Freitagabend den Gifhorner Kultbahnhof – dank 2G-Regel war das möglich.

So auch beim Gifhorner Konzert: Die vier Bandmitglieder Eiko Witt alias Randy B. Bluebird (Gitarre), Michael Hinze alias Mighty Mitch McCennedy (Bass), Stephan Kabisch alias Carbite Williamson (Keyboard) und Tobi Zweifler alias Sir Tobi (Schlagzeug) ernteten tobenden Applaus, als sie die Bühne betragen. Um ihr Publikum vor dem Auftritt des Frontman Sweety Glitter (mit bürgerlichem Namen Volker Peterson) noch ein bisschen mehr anzuheizen, sang Keyboarder Carbite Williamson den rockigen Song „Hey Hey My My“, vielgecoverter Hit von Neil Young / Crazy Horse.

Mitsingen, Mittanzen und Feiern war angesagt

Unter Begeisterungsstürmen der Zuschauer betrat Mr. Sweety Glitter himself (Gesang und Gitarre) im Glamour-Hippie-Outfit ebenfalls die Bühne und riss sein Publikum mit schnellen rockigen Songs wie „Join Together“ von The Who, „Let´s Stick Together“ von Bryan Ferry und „Ca Plane Pour Moi“ von Plastic Bertrand mit. Auch 70-er-Jahre-Hits wie „Rockin all over the World“ von Status Quo, „I Love Rock´n´Roll“ von Joan Jett and the Blackhearts, „Children of the Revolution“ von Marc Bolan and T-Rex und „Don´t Bring me Down“ vom Electric Light Orchestra brachte das Publikum zum Mitsingen, Mittanzen und Abfeiern.

Viele bekannte Rockklassiker im Repertoire

Einer der Highlight des Konzertes war der 70-er-Jahre Song „Emma Emily“ von Hot Chocolate, inbrünstig interpretiert von Frontman Sweety Glitter. „Dies ist unser letztes Konzert in diesem Jahr“ bekannte Volker Peterson, „deshalb freuen wir uns riesig, dass ihr alle da seid und wollen heute richtig mit euch feiern.“ Ohne Pause beschallte die Glamour-Band ihr Publikum über zwei Stunden lang mit feinstem Rock´n´Roll. Eine kleine Zugabe gab es schließlich für den nicht enden wollenden Applaus obendrauf: Mit „Blockbuster“ von The Sweet und „Get it on“ von Marc Bolan/T-Rex verabschiedete sich die Braunschweiger Band.

2G-Regel machte das Konzert möglich

Ungewohnt eng und gedrängt war es im Saal des KultBahnhofs beim Konzert – aber da sowohl alle Gäste, Bandmitglieder und Mitarbeiter streng auf Vorlage eines Impf- oder Genesenenausweises kontrolliert wurden, durften die Zuschauer ausgelassen und maskenfrei feiern. Bereits zum dritten Mal spielte die Hippie-Glamour-Rock´n´Roll-Band im KultBahnhof, allerdings zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie. Geplant war dieser Auftritt bereits vor rund eineinhalb Jahren gewesen, und alle Zuschauer, die sich damals schon Tickets für das Konzert gekauft hatten, freuten sich sehr, dass es endlich stattfinden konnte.

„Das ist schon eine Ehre für uns“

Diejenigen, die für das ursprünglich geplante Konzert schon Tickets hatten, bis jetzt aber ungeimpft sind, bekamen selbstverständlich ihr Geld zurück. Mit-Inhaber des KultBahnhofes Volker Schlag freute sich sehr über das volle Haus: „Ich bin sehr stolz, dass Sweety Glitter in unserer kleinen Location auftritt“, so Schlag. „Normalerweise tritt die Band auf sehr viel größeren Bühnen auf, in unseren Kultbahnhof kommt die Band einzig aus dem Grund immer wieder gerne, weil er ihnen einfach gefällt. Das ist schon eine Ehre für uns.“

Die mittlerweile als „Die Lisis“ weithin bekannten YouTuber Isabell Eichstädt und Lisa Habenicht machten vor dem Konzert ein kultiges Interview mit der Band Sweety Glitter, das ab 14. November auf ihrem YouTube-Kanal zu finden sein wird.

Von Maren Kiesbye