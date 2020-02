Umweltschutz auf der Bühne: Jugendliche führen eigenes Theaterstück auf

Gifhorn

Nur zusehen war am Sonntag im Gifhorner Kultbahnhof nicht angesagt. Das Publikum wurde in das Geschehen auf der Bühne eingebunden. Dort gab es eine Eigenproduktion der Theatergruppe des Kultbahnhofs zu sehen.

Bei kleinen Snacks und Getränken konnten die Eltern und Freunde der fünfköpfigen Schauspieltruppe, aber auch jeder andere Interessierte am Sonntag die Eigenproduktion von Jugendlichen verschiedener Altersgruppen genießen. Ganz ohne Zwang wurde das Publikum in das Theaterstück mit eingebunden, wurde selbst Teil der Schauspielertruppe und trug zur guten Laune mit bei. Das Stück der Schauspielschule wurde inszeniert von Nadja Wiegratz, Paulina Savigkaus, Lilli Reinamann, Luisa Stoischek und Anton Wille.

Brandaktuelles Thema

„Genug ist genug“ befasst sich mit einem brandaktuellen Thema und zeigt fünf verschiedene Persönlichkeiten in ihrem Alltag, die plötzlich aufeinander treffen. Im Laufe des Stückes wird allen fünf Protagonisten klar, dass jeder von ihnen auf unterschiedliche Art zur Umweltverschmutzung beiträgt und es nicht nur an einer Person liegen kann. Das heißt: Es muss sich was ändern!

Spontanität und Improvisation

Die Theatergruppe, die zum ersten Mal in dieser Fünfer-Konstellation auftrat, trug die Auftritte ganz frei und ohne Manuskript vor. „Wir spielen komplett spontan und müssen daher auch manchmal improvisieren“, erzählte Paulina Savigkaus. Die Ideen zu den Stücken entstehen meist zwei bis drei Monate vor der Aufführung – die Stücke werden bis zu drei Mal im Jahr aufgeführt. Eingeladen sind hierzu vor allem natürlich Freunde, Bekannte und Familie. Doch die Laiendarsteller freuen sich durchaus auch über ein größeres Publikum. „Wir spielen nie bekannte Stücke, lassen uns jedoch von schon bestehenden Werke inspirieren und machen dann unser Ding draus“, erklärte Nadja Wiegratz. Die Theatergruppe verschließt sich daher auch nicht neuen Ideen von außerhalb.

Inspiration durch andere Theaterstücke

Zum Schluss des Stückes wurde noch um eine kleine Spende gebeten, damit die Gruppe zur eigenen Inspiration verschiedene Theaterstücke besuchen kann. Bei Interesse bietet die Schauspielschule im Kultbahnhof ein breites Spektrum an Kursen und Workshops für Anfänger und Laien an, die Schauspiel einmal ausprobieren und dabei die eigene Begabung für sich entdecken wollen.

Von Mette Engel