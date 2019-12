Feuer in altem Wohngebäude in Krümme – war es Brandstiftung?

Gifhorn

Die Rauchentwicklung war enorm, der Schaden am Ende jedoch gering: Ein Feuer ist am frühen Dienstagnachmittag in einem alten Wohn- und Stallgebäude an der Krümme ausgebrochen. Die Ortsfeuerwehren aus Gamsen und Kästorf waren im Einsatz.

Uwe Reuß, Ortsbrandmeister von Gamsen, und Kästorfs Feuerwehrchef Marco Brand koordinierten den Löscheinsatz gemeinsam. Gegen 13.25 Uhr hatte die Leitstelle alarmiert und auch die Sirenen heulen lassen. Die Rauchsäule, die aus dem gemauerten und seit Jahren leer stehenden Steingebäude aufstieg, war schon aus großer Entfernung zu sehen.

Schwerer Atemschutz

„Wir haben zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und ein C-Rohr zum Einsatz gebracht“, so Brand. Das Wasser zur Brandbekämpfung hätten Löschfahrzeuge geliefert, ergänzt Reuß. Nur wenige Minuten später war es den Einsatzkräften – zehn Feuerwehrleute aus Kästorf und elf Feuerwehrleute aus Gamsen waren vor Ort – gelungen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. „Gebrannt hat Unrat und Papier, das sich in dem kleinen Gebäude befunden hat“, weiß Reuß.

Vermutlich Brandstiftung

Wie es zu dem Feuer gekommen ist, steht noch nicht fest. Vermutlich handelt es sich um Brandstiftung. Die Polizei, die ebenfalls im Einsatz war, hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Schadens ist gering. Personen wurden nicht verletzt.

Von Uwe Stadtlich