Autofahrer aufgepasst: Krötenwanderung geht los

Landkreis Gifhorn

Der Nabu-Kreisverband weist darauf hin, dass die Krötenwanderung begonnen hat, und bittet Autofahrer um Vorsicht. In den vergangenen Wochen haben ehrenamtliche Helfer zusammen mit FÖJlern und BFDlern des Kreisverbands mehrere hundert Meter Krötenschutzzaun im Landkreis Gifhorn aufgebaut. Die Zäune wurden an den Standorten Ummern, Calberlah, Warmbüttel sowie Bokensdorf errichtet.

Wanderungen zu den Laichgewässern

Fundstücke: Beim Bau der Krötenzäune sammelten die Helfer jede Menge Glas und Scherben ein. Quelle: Nabu-Kreisverband

Wenn die Temperaturen nachts wieder milder werden, erwachen Molche, Frösche und Kröten aus ihrer Winterstarre und beginnen ihre jährliche Wanderschaft aus den Wäldern zu den Laichgewässern, in denen sie selber geschlüpft sind. Mit dem Aufbauen der 50 Zentimeter hohen Zäune ist der Schutz jedoch noch nicht erledigt. Mindestens einmal täglich werden die Tiere von freiwilligen Helfern aus den in etwa 20 Meter Abstand in den Boden eingelassenen Auffangeimern gesammelt und auf die andere Straßenseite getragen. Dies geschieht meist in den frühen Morgenstunden, da die Kröten überwiegend nachts wandern.

Erhöhte Wachsamkeit erbeten

Da die Helfer direkt an der Straße arbeiten, bittet der Nabu um erhöhte Wachsamkeit bei Autofahrern. Michael Steinkamp vom Kreisverband: „Wir bitten alle Autofahrer, im Bereich der Krötenzäune ihr Tempo zu reduzieren. Gerade wenn die ehrenamtlichen Helfer an den Zäunen arbeiten oder die Straße überqueren, ist erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme gefragt.“ Außerdem werden jährlich viele Tiere überfahren, da sie bei hohen Geschwindigkeiten von den Autofahrern nicht wahrgenommen werden können und ein Ausweichen nicht möglich ist.

Viel Müll gefunden

Bei den täglichen Arbeiten im Gelände räumen die Mitarbeiter des Nabu regelmäßig den weggeworfenen Müll auf. „Leider haben wir entlang unserer Krötenzäune große Mengen davon gefunden. Größtenteils handelt es sich um Glasflaschen. Diese stellen unter anderem für die Mitarbeiter der Straßenmeistereien beim Mähen eine große Gefahr dar. Die Glasflaschen können umherfliegen und zersplittern. Außerdem sind sie für Kleinsäuger und Insekten Fallen. Wir haben eine Flasche mit einer Maus gefunden, die sich nicht mehr befreien konnte und qualvoll verendet ist. Auch für Hunde und wildlebende Tiere ist das Gefahrenpotenzial groß, sich an den Scherben zu verletzen“, stellen Beate Wäsch und der Bundesfreiwilligendienstleistende Lennard Hock von der Geschäftsstelle in Leiferde fest.

Für den Auf- und Abbau der Schutzzäune werden weiter Helfer gesucht. Interessenten können sich per Mail an info@nabu-gifhorn.de oder telefonisch unter (0 53 73 43 61 beim Kreisverband Gifhorn melden.

Von der AZ-Redaktion