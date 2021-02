Kritik am Gifhorner Winterdienst: Der ASG-Chef kontert

Gifhorn

Da muss einer gerade nicht nur wegen des Extrem-Winters ein dickes Fell haben. ASG-Betriebschef Peter Futterschneider weiß, dass viele Gifhorner Experten in Sachen Winterdienst sind. Beschwerden über ungeräumte Straßen, zugeschaufelte Einfahrten – er hat stets dafür ein Ohr und überprüft auch vor Ort, was dran ist an den Beschwerden. Im übrigen gebe es auch viele Stimmen, die die Mammutarbeit seines Team loben. So viel Info muss sein vorab.

Mit dem Ergebnis insgesamt zufrieden

Blanken Asphalt, das wollen viele Autofahrer seit drei Tagen sehen. Aber Futterschneider erinnert daran, dass eine solche extreme Wetterlage zuletzt 2009/10 vorkam. Deshalb sein Fazit am Mittwoch: „Angesichts der Wetterverhältnisse und der außergewöhnlich großen Schneemassen sind wir mit dem Ergebnis des Räumdienstes insgesamt zufrieden.“

„Nach dem harten Winter vor elf Jahren haben wir die Vorgehensweise überarbeitet, damit wurde eine deutlich bessere Reaktionszeit im Vergleich zum Winter 2009/2010 erreicht.“ Er verweist darauf, dass die Stadt Braunschweig erst am Mittwoch begonnen hat, in den Nebenstraßen Schnee zu räumen.

Dieser Wintereinbruch ist für Gifhorn außergewöhnlich

Räumpflicht für Anwohner: In den Ortsteilen sind die Bürger sogar komplett selber zuständig, mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten, Bushaltestellen und Querungshilfen. Quelle: Michael Franke

Für Gifhorn sei ein solcher Winter schon außergewöhnlich. Und Winter bedeute nun einmal Schnee und Eis. Das Abfahren der innerstädtischen Touren nach Prioritäten habe sich bewährt. Und ganz wichtig: Im Jahr 1975 sei es politischer Wille gewesen, dass in den Ortsteilen Anwohner den Winterdienst selbst erledigen müssen. Daher stehe da der ASG zu Unrecht am Pranger. In den Ortsteilen obliegt der Stadt Gifhorn allerdings – genauso wie in der Kernstadt – der Winterdienst an Bushaltestellen, Ampeln und Querungshilfen. Diese Aufgabe bewältigen der städtische Bauhof und der ASG.

Das steckt hinter den hoch gestellten Schaufeln

Und dann wäre da noch das vermehrte Melden von Streufahrzeugen, die bei der Fahrt die Schaufel nach oben gestellt haben. Das sei kein Fehler, sondern durchaus auch einmal ein Muss, etwa wenn nur Streuen angesagt sei oder ein Fahrer zu einem anderen Einsatzort oder zum Salzlager unterwegs sei.

Salzeinsatz ist ab 20 Zentimeter Schnee zwecklos

Wären die Gifhorner Straßen schneller frei, wenn man einfach großzügiger Salz streuen würde? Futterschneiders klare Antwort: „Nein. Aus praktischen Gründen hat Salzeinsatz bei etwa 20 Zentimeter Neuschnee überhaupt keinen Sinn.“ Und: Gemäß Straßenreinigungsverordnung darf Salz auch nur auf den Straßen mit Priorität 1 und 2 ausgebracht werden, nicht auf Nebenstrecken.

Die Lage jedenfalls sei dank der Räum-Teams in Gifhorn fast schon komfortabel bei den Verhältnissen. „Am Dienstagabend waren wir überall durch.“

Von Andrea Posselt