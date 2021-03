Gifhorn

Kritik am Gifhorner Helios-Klinikum: In der Tagesklinik soll das Personal einen 78-Jährigen im Wartebereich „vergessen“ haben, so der Vorwurf der Angehörigen. Das Klinikum entschuldigt sich.

Morgens 8 Uhr im Gifhorner Helios-Klinikum: Für Dieter und Christina Lambeck sollte es eigentlich ein Tag wie so viele andere werden. Doch es kam anders. „Wir waren an diesem Morgen die ersten Patienten in der Tagesklinik. Wir waren am Vortag bei unserem Hausarzt gewesen und hatten einen Termin, mein Mann sollte zum CT“, erzählt die 74-Jährige. Normalerweise wäre sie ja bei ihrem Mann geblieben, doch an diesem Tag hatte sie selbst einen Arzttermin. Also ließ sie ihn nach der Anmeldung alleine im Wartezimmer zurück.

„Ich war so erschüttert, als ich erfahren habe, was da los war.“

Was dann passierte – nämlich offenbar erst einmal lange Zeit nichts –, schildert Christina Lambeck so: „Als ich mittags nach Hause kam, war mein Mann nicht da. Ich habe dann in der Tagesklinik angerufen und erfahren, dass man ihn vor ein paar Minuten aufgerufen habe. Das war gegen 13 Uhr.“ Fünf Stunden lang, so ihr Vorwurf, habe man ihren Mann trotz Termins warten lassen, ohne Essen und Trinken, trotz seines Alters. Erst nachdem er sich selbst beim Personal gemeldet und nachgefragt hätte, wann er denn endlich an der Reihe sei, habe man sich um ihn gekümmert.

„Ich hatte Panik, dass ich bis dahin nichts von ihm gehört hatte. Und ich war so erschüttert, als ich dann erfahren habe, was da los war.“ Christina Lambeck ist auch verärgert, dass sie offenbar nur Ausflüchte zu hören bekommen habe. „Mir wurde gesagt, dass alles voll gewesen sei.“ Alle nach ihrem Mann gekommenen Patienten seien aber der Reihe nach abgefertigt worden. Erst nach 15 Uhr soll Dieter Lambeck wieder zuhause gewesen sein.

Klinikum entschuldigt sich und bietet Betroffenen ein Gespräch an

Mit den Vorwürfen konfrontiert, entschuldigte sich Pressesprecherin Lisa Iffland im Namen des Klinikums. „Wir würden dem Patienten gerne ein persönliches Gespräch anbieten“, sagte sie. Eine konkrete Erklärung für den geschilderten Fall gab es allerdings auf AZ-Anfrage nicht. Vom Helios-Klinikum hieß es: „Es kann vorkommen, dass Patienten mehrere Untersuchungen an einem Tag in unserem Klinikum haben, die sich über einige Stunden ziehen. Im Normalfall sind diese Untersuchungen zeitlich getaktet. In einem Krankenhaus kann natürlich immer der Fall eintreten, dass Untersuchungsgeräte für einen Notfall freigehalten werden müssen. Trotzdem möchten wir uns als Klinikum für die entstandene lange Wartezeit entschuldigen. Auf den Fluren finden unsere Patienten jederzeit Wasserspender und sanitäre Anlagen. Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht keine weiteren Angaben zu den medizinischen Untersuchungen machen können.“

Von Thorsten Behrens