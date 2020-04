Krisenberatung meist per Telefon: Corona verstärkt Ängste und Konflikte

Landkreis Gifhorn

Die Bedrohung durch Corona ist bei den Menschen, die sich derzeit an die Krisenberatungsdienste im Landkreis Gifhorn wenden, allgegenwärtig – und verstärkt bei psychisch eh schon angeschlagenen Menschen die Ängste. In den Gesprächen geht es um Zukunftsängste, Familienkonflikte, Überforderung und Einsamkeit.

Negative Gedanken verstärken sich

Sowohl beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises als auch beim Verein Stellwerk haben sich in den vergangenen Wochen die telefonischen Anfragen gehäuft. „Corona ist überall und macht den Menschen Angst“, beschreibt Stellwerk-Mitarbeiterin Kerstin Krebs ihren Eindruck. Im Mittelpunkt steht dabei oft die Frage nach der Zukunft: Wie lange muss ich noch mit den Corona-Einschränkungen leben? Was passiert mit meinem Arbeitsplatz? Und wie schaffe ich es gesund zu bleiben beziehungsweise andere nicht anzustecken? „Bei Menschen, die eh schon psychisch angeschlagen sind, verstärkt sich die negative Gedankenspirale oft noch“, sagt Krebs.

Anzeige

Die Stellwerk-Mitarbeiterin und ihre Kollegin Ilona Krebs berichten von zwei Extremen. Zum einen gibt es die Menschen, die sich melden, weil sie einsam sind, Existenzängste haben, weil ihnen in Zeiten der Kurzarbeit der geregelte Tagesablauf fehlt oder sie sich Sorgen um andere Menschen machen. Zum anderen gibt es aber auch die Menschen, die überfordert sind. Weil sie beruflich gerade enorm viel leisten müssen, vielleicht Kinder haben, um die sie sich kümmern müssen und dazu Eltern, die zur Risikogruppe gehören. „Das löst Stress aus und Stress macht krank“, sagt Ilona Krebs.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Bestehende Konflikte verschärfen sich

Während Stellwerk auch Spaziergänge unter Beachtung der Corona-Regeln und Einzelgespräche anbietet, erfolgen die Beratungen beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises in der Hauptsache telefonisch. Auch hier geht es um Themen wie drohende Arbeitslosigkeit, allgemeine Zukunftsängste, Vereinsamung und Motivationslosigkeit – immer vor dem Hintergrund der Corona-Krise. „Auch entsteht der Eindruck, dass meist bereits seit längerem bestehende Konflikte zwischen zusammenlebenden Menschen sich verschärfen und zu einem großen Problem werden“, sagt Landrat Dr. Andreas Ebel.

Lesen Sie auch: Familien im Corona-Modus: So helfen nun Gifhorner Expertinnen

Stichwort häusliche Gewalt: Liane Jäger vom Präventionsteam der Gifhorner Polizei berichtet, dass die Anzeigen in diesem Bereich seit Beginn der Corona-Krise nicht zugenommen haben. Jedoch müsse man von einer Dunkelziffer ausgehen, die „vielleicht noch höher liegt als sonst“. Sie appelliert daher an die Menschen im Kreis Gifhorn, die Polizei zu rufen, wenn der Verdacht besteht, dass irgendwo im sozialen Umfeld etwas nicht stimmt.

Hilfsangebote im Kreis Gifhorn Im Landkreis Gifhorn gibt es verschiedene Beratungsstellen für Menschen mit seelischen Störungen oder psychischen Problemen. Eine Auswahl: Sozialpsychiatrischer Dienst des Landkreises, Tel. (0 53 71) 82 726 Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt, Tel. (0 53 71) 99 12 99 44 Erziehungsberatung Gifhorn, Tel. (0 53 71) 16 569 Präventionsteam der Polizei Gifhorn, Tel. (0 53 71) 98 01 08 Stellwerk – Verein zur Förderung seelischer Gesundheit, Tel. (0 53 71) 14 382

Suchtberatung nimmt zu

Weil das Awo-Psychiatriezentrum in Königslutter derzeit nur Patienten mit einem richterlichen Unterbringungsbeschluss aufnehme und Gruppenberatungen fehlten, nehme das Thema Suchtberatung beim Sozialpsychiatrischen Dienst des Landkreises derzeit größeren Raum ein, so Landrat Dr. Andreas Ebel. „Das Aufrechterhalten einer Fassade ist nicht mehr zwangsläufig erforderlich, weil zum Beispiel die Arbeit fehlt“, berichtet er. In der Folge benötigten diese Menschen Hilfe von anderer Stelle.

Krisenberatung in Corona-Zeiten – sie stellt Hilfesuchende und Hilfegebende vor Herausforderungen. Persönliche Kontakte und die Einbeziehung des sozialen Umfelds sind auf ein Minimum reduziert, Beratungen finden hauptsächlich am Telefon statt – und das bei insgesamt steigendem Bedarf.

Von Christian Albroscheit