Landkreis Gifhorn.

Im Papenteich und in Isenbüttel rufen die Landfrauen zu einer Demonstration der Solidarität auf. Sie stehen am Samstag, 5. März, um 19 Uhr in allen Orten des Papenteichs und in Isenbüttel mit brennenden Kerzen vor den jeweiligen Kirchen und laden ein, sich daran zu beteiligen.

In der St. Nicolai-Kirche findet am Montag, 7. März, um 19 Uhr ein kurzes ökumenisches Friedensgebet statt.

Blau und gelb angestrahlte Rathäuser Zeichen der Solidarität: Überall erstrahlten Rathäuser in blau und gelb, den Nationalfarben der Ukraine, hier in Westerbeck. privat

Unter dem Titel „Solidarität mit der Ukraine – Wir beleuchten unser Rathaus“ haben sich am Donnerstagabend zahlreiche Samtgemeinden, Gemeinden und Städte im Landkreis Gifhorn zusammengetan und ihre Rathäuser in blau und gelb angestrahlt, auch das Gifhorner Schloss war dabei. Ins Leben gerufen hatten die Aktion die Sassenburger Ratsherren Denis Hannemann und Steffen Reiner gemeinsam mit Bürgermeister Jochen Koslowski. Hannemann: „Wie oft musste ich Menschen von einer Aktion oder einen Vorhaben erst überzeugen. Wie oft auch erfolglos.“ Das war dieses Mal komplett anders. Reinert und Koslowski hätten schon Unterstützung zugesagt, bevor er seinen Vorschlag zu Ende vorgebracht habe. „Nur wenige Minuten später waren die notwendigen Scheinwerfer von Steffen Reinert bereits organisiert und Jochen Koslowski hatte eine Nachricht an die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden geschrieben.“ Christoph Neumann aus Westerbeck stellte die Scheinwerfer bereit. Für Hannemann ist daraus mehr geworden als eine Aktion der Solidarität: Sie war ein Dank an alle, die gespendet haben, die die Sammelaktionen organisiert haben und die mit den Hilfsgütern auf dem Weg in die Ukraine sind.

Aktion in der Rischborn-Schule der Diakonie Kästorf

Zeichen der Solidarität: Lehrkräfte der Rischborn-Schule mit von den Schülern gebastelten Friedenssymbolen. Quelle: Rischborn-Schule

Bunte Papiervögel an kahlen Sträuchern, Kinder und Jugendliche, die schweigend das Antikriegslied „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg hören: Gedenken an die Menschen, die in der Ukraine Krieg und Leid erfahren, und Momente der Ergriffenheit am Freitag auf dem Schulhof der Rischborn-Schule in der Diakonie Kästorf als Zeichen der Solidarität mit dem Volk in dem fernen Land. „Unsere Schülerinnen und Schüler beschäftigt das Thema Krieg sehr massiv, darum nimmt das im Unterricht aktuell viel Raum ein“, beschreibt Schulleiterin Iris Wagner. Die Grundschul-Klassen sehen und hören Logo-Kindernachrichten, die Älteren die Tagesthemen, dann wird darüber gesprochen: Was kann man hier tun, können wir Einfluss nehmen, kann Krieg auch hierher kommen? In den Grundschulklassen basteln die Kinder Friedenstauben und -symbole aus buntem Papier, ältere regen eine Spendensammlung an.

Ein Statement des Humboldt-Gymnasiums

Schweigeminute mit Friedenszeichen: Die Humboldt-Gymnasiasten solidarisieren sich mit der Ukraine. Quelle: Humboldt-Gymnasium

Die Schüler vom Humboldt-Gymnasium, einer Europaschule, haben sich mit einer Schweigeminute solidarisch erklärt mit der Ukraine. Auf ihrer Homepage veröffentlicht die Schule ein Statement, in dem sie sich zu Leitgedanken und Grundwerten der sozialen Verantwortung, der Toleranz, Weltoffenheit, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung bekennt. „Diese Werte stehen unserer Überzeugung nach nicht nur jedem einzelnen Menschen, sondern auch jedem Land zu.“ Mit großer Besorgnis verfolge man den Krieg der russischen Regierung in der Ukraine: „Wir denken in diesen Tagen an die Menschen in der Ukraine. Ihnen gelten unser Mitgefühl und unsere Solidarität.“ Für nächste Woche ist eine Spendenaktion geplant.

Von der AZ-Redaktion