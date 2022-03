Wie die Kreisverwaltung berichtet, wurden am Freitag, 4. März, insgesamt neun Flüchtlinge aus der Ukraine in der Gemeinschaftsunterkunft in Lessien aufgenommen. In der Nacht zu Montag kamen 13 weitere Personen an, davon reisten fünf weiter in die Niederlande. Die Mitarbeitenden der Kreisverwaltung haben auch über das Wochenende weiter an der Vorbereitung der Räumlichkeiten gearbeitet. Zudem wurde durch den Förderverein Mosaik Ehra-Lessien ein Spielzimmer eingerichtet. Und es kamen zahlreiche Spenden an.

Wer Freunde, Bekannte oder Verwandte aus der Ukraine privat unterbringen kann, muss die Flüchtenden nicht nach Ehra-Lessien bringen, wird aber gebeten, per Mail an auslaenderstelle@gifhorn.de den Landkreis zu informieren. Wer auf eigene Faust Flüchtlinge aus Polen oder Berlin holt, wird gebeten, diese zwischen 9 und 19 Uhr ins Flüchtlingswohnheim nach Lessien zu bringen, sofern keine andere Unterbringung möglich ist. Rückfragen zur Unterbringung unter Tel. (05371) 82 422 oder 82 459.

Wer Wohnraum anbieten möchte, wendet sich per E-Mail an ukrainehilfe@gifhorn.de. Personen oder Initiativen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, melden sich per Mail unter ehrenamt-ukraine@gifhorn.de. Weitere Infos auch auf der Homepage des Landes Niedersachsen: https://www.niedersachsen.de/startseite/themen/krieg-in-der-ukraine-fragen-und-antworten-209095.html.

Die Stadt Gifhorn informiert, dass bei der Mahnwache am Sonntag 3.000 Euro Spenden gesammelt wurden. Wer weiter unterstützen möchte, kann spenden an Kath. Pfarrei St. Altfrid, Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, IBAN DE49 2695 1311 0037 0013 10, Verwendungszweck „Hilfe für Korssun“.