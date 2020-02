Kreisreiterball in Gifhorn: So fröhlich feiern 720 Tänzer

Gifhorn

Die Reitstiefel ließen die Besucher der Stadthalle am Samstagabend ausnahmsweise mal zu Hause. Nicht dass die dort sonst nötig wären. Aber beim wohl allen Gästen gemeinsamen Hobby schon: Reiten. Denn in der Stadthalle stieg die inzwischen 34. Ausgabe des Kreisreiterballes. Tanzen in Reitstiefeln allerdings klappt ja nicht wirklich prima.

Der Ball ist offen für alle

„Wir haben 720 Tickets im Vorfeld verkauft“, freute sich Oliver Baake. Mit „wir“ meinte der Vorsitzende des Gifhorner Kreisreiterverbandes die 30 Mitgliedsvereine. „Nur dort waren Tickets für den Ball zu bekommen“, erklärte er. Mitglied in einem der Vereine musste man nicht sein, um Eintrittskarten kaufen zu können, denn der Reiterball steht traditionell allen offen, die Spaß an flotten Tänzen und netten Gesprächen haben.

Band Grace macht Stimmung

Von beidem bot der Abend im großen Saal der Stadthalle reichlich. An den Rändern das Saales nahmen die Gäste an Tischen Platz, vor der Bühne blieb reichlich Fläche zum Tanzen. Die war auch nötig, denn zum mitreißenden Spiel der Band Grace tanzten zahlreiche Reiter und ihre Freunde mit großer Ausdauer. „Die Band hat auch schon 2019 zum Reiterball gespielt“, erzählte Baake. Das kam „bei allen unheimlich gut an. Wir waren begeistert“, sagte er. Klare Sache, dass Grace auch in dieser Saison wieder auftreten durften.

Musik für alle Generationen

Grace ist eine Top-40-Coverband aus dem Raum Detmold um die Sänger Shari und Arnd mit Keyboarder Carsten, Gitarrist Axel, Schlagzeuger Bernd und Bassist Ian. Das Sextett rockt Schützen- und Stadtfeste, Abi-Partys und Firmenfeiern, ist also musikalisch bestens eingestellt auf ein gemischtes Publikum. Das kam Grace beim Gastspiel in Gifhorn sehr zu Gute, denn „wir sprechen mit unserem Ball alle Generationen an“, sagte Baake mit Blick in den mit Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren gefüllten Saal.

Preise für drei Vereine

Die kamen übrigens aus allen 30 Mitgliedsvereinen. Auch das freute der Vorsitzenden, zeigte es doch wie sehr sich alle mit ihrem Kreisverband identifizieren. Der verloste beim Reiterball auch diesmal wieder drei richtig tolle Preise im Rahmen einer Tombola. Und zwar unter den 30 Vereinen: „Wir wollen nicht Einzelnen Geld in die Hand drücken, sondern dass unsere Mitgliedsvereine davon profitieren“, betonte Baake. Dank Sponsoren konnten sich drei Vereine über Sach- und Geldpreise freuen. Der Reitverein Pferdefreunde Müden erhielt Fangständer, der Reit- und Fahrverein Hankensbüttel Sicherheitsauflagen und der Isenbütteler Reit- und Fahrverein Moorhof eine selbstfahrende Schubkarre. Die Sachpreise hatten je einen Wert von 300 Euro. Obendrauf gab es für die drei glücklichen Gewinner noch einmal jeweils 100 Euro in bar.

„Es ist richtig schön hier“

Den Reiterball trug der Kreisverband zum dritten Mal in der Stadthalle aus. „Wir waren früher schon in der alten Stadthalle zu Gast“, sagte Baake. Zuletzt feierte man den Ball in Wesendorf. „Aber da hat es uns nicht mehr so gut gefallen“, begründete der Vorsitzende die Rückkehr nach Gifhorn. An der neuen Stadthalle als Veranstaltungsort wolle man jetzt festhalten: „Es ist richtig schön hier“, sagte er. Das nächste Event des Kreisverbandes hat Baake schon im Blick: die Kreismeisterschaft. Sie findet in Wittingen statt, weil der dortige Reit- und Fahrverein in dieser Saison sein 100-jähriges Bestehen feiert. „Er ist der älteste Verein im Verband“, sagte Baake. Und dort sind dann ganz sicher wieder Reitstiefel angesagt.

Lesen Sie auch

Von Ron Niebuhr