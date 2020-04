Lesermeinung: Gerd Blanke sorgt sich um die nächste Kreiskalender-Ausgabe

Landkreis Gifhorn

Gerd Blanke fürchtet um die Zukunft des Kreiskalenders:

Schon beim Autorentreffen am 19. September 2019, als der Kreiskalender für 2020 in Gifhorn vorgestellt wurde, hatte ich den Eindruck, dass mit der neuen Geschäftsführung der Bildungs- und Kultur GmbH des Landkreises der Kreiskalender ins Wanken kommen könnte. Es war von Modernisierung und Aktualisierung die Rede. Lösungsvorschläge dazu gab es aber kaum. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass man ein Buch, das nur einmal im Jahr erscheint, schwerlich auf „aktuell“ trimmen kann. Der Kreiskalender erscheint seit 1926. Nur in Krisen- und Kriegszeiten gab es keine Ausgaben. Inhaltlich bildete er weitgehend das kulturelle Leben des Landkreises ab.

Nun soll eine Online-Version den Kreiskalender „aufpeppen“. Dagegen ist nichts einzuwenden, denn so könnten zusätzlich neue Leser gewonnen werden. Im Artikel der AZ wird erwähnt, dass ein Treffen mit „interessierten Bürgern“ nach der Corona-Krise geplant sei. Viele Autoren, mit denen ich zwischenzeitlich Kontakt hatte, berichteten von einem geplanten Treffen erst im Herbst dieses Jahres und sind über den späten Zeitpunkt verärgert. Sie äußerten ihr Unverständnis über die bisherige Untätigkeit von Seiten des Landkreises.

Eine jetzt schon angekündigte Stornierung einer neuen Kreiskalender-Ausgabe erscheint voreilig. Ist der Grund darin zu suchen, dass die bisherige Ansprechpartnerin für die Redaktionsarbeit gekündigt hat und es der Verwaltung nicht gelungen ist, warum auch immer, die Nachfolge zu regeln? Mit den modernen Medien muss es möglich sein, auch in der Kürze der verbleibenden Zeit eine neue Ausgabe zu bewerkstelligen – wenn man es nur will.

Von Gerd Blanke