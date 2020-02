Neubau des Katzenbergknotens: Lehmweg jetzt an einem Ende komplett gesperrt

Gifhorn

Der Startschuss ist gefallen: Seit Montag müssen sich Autofahrer in Gifhorn am Katzenberg mit einer langwierigen Änderung der Verkehrsführung arrangieren. Der Lehmweg ist von der Kreuzung bis zur Höhe der beidseitigen Bebauung voll gesperrt. Die Stadt baut dort bis zum Frühjahr des kommenden Jahres einen Kreisel anstelle der Kreuzung.

Der morgendliche Berufsverkehr erlebte noch den normalen Zustand. Erst ab Mittag haben die Bauarbeiter den Lehmweg von der Fahrbahn des Calberlaher Damms bis hinter die östliche Zufahrt zum ehemaligen Parkplatz dicht gemacht – bis auf einen Bereich für Fußgänger auf dem Gehweg, die weiterhin vom Calberlaher Damm aus den Lehmweg erreichen. Ebenfalls mit Baustellenabsperrungen komplett abgeriegelt ist der Geh- und Radweg zwischen der Lehmweg-Einmündung und dem Dannenbütteler Weg.

Die Arbeiten am Katzenbergknoten in Gifhorn sind in die heiße Phase gegangen. Seit Montag ist der Lehmweg an der Kreuzung mit dem Calberlaher Damm dicht. Es bis auf weiteres Umleitungen.

Dafür steht auch die Bedarfs-Ampel für Fußgänger und Radfahrer am Calberlaher Damm, die eine weitere Firma am Vormittag aufgestellt hatte, bevor der Lehmweg verriegelt wurde. Am Mittag nutzt sie kaum jemand. Die meisten Radler huschen so über den Calberlaher Damm und fahren auf der linken Seite weiter. Vorschriftsmäßig das Fahrrad schieben – das macht kaum jemand. Obwohl die Aufschriften „Geisterradler bitte wenden“ auf dem Pflaster darauf hinweisen, dass Unfälle mit Radfahrern auf der falschen Seite als ein Hauptgrund für die Einstufung dieser Kreuzung als Unfallschwerpunkt gelten – und damit als wichtiger Anstoß, die Kreuzung zu einem Kreisel umzubauen.

Umbau des Katzenbergknotens: Die Stadt Gifhorn empfiehlt eine weiträumige Umleitung des Verkehrs vom Calberlaher Damm über Pommernring, Blumenstraße und Dannenbütteler Weg. Quelle: Stadt Gifhorn

Und das für 2,06 Millionen Euro, so die Stadt Gifhorn. 820 000 Euro gibt das Land Niedersachsen aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und aus ÖPNV-Mitteln dazu. Die Stadt verlegt zunächst den Lehmweg um 25 Meter nach Norden, damit er künftig genau gegenüber der Bergstraße in den Kreisel mündet. Dazu tragen die Bagger den Hang des Katzenberges ab, der künftig eine terrassenartige Hangsicherung mit Gabionenwänden bekommt.

Vollsperrung ab den Sommerferien

In den Sommerferien will die Stadt den eigentlichen Kreiselbau – dann mit Vollsperrung – angehen. Die dann zwingende Umleitung für den Calberlaher Damm empfiehlt die Stadt bereits jetzt zur Entlastung des Calberlaher Damms, sie dient abschnittsweise auch als Umleitung zu den Grundstücken am Lehmweg. Schilder leiten den Verkehr über Pommernring, Blumenstraße und Dannenbütteler Weg.

Bushaltestellen aufgehoben

Seit Montag ist die Bushaltestelle am Katzenbergknoten aufgehoben, als Ersatz dienen die an der Allerwelle und an der IGS Gifhorn. Die Rechtsabbiegespur vom Calberlaher Damm in den Dannenbütteler Weg werden die Bauarbeiter noch verkürzen, wenn sie in den kommenden Tagen die Fahrbahn des Calberlaher Damms einengen, um dort am Westhang des Katzenbergs zu arbeiten.

Von Dirk Reitmeister