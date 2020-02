Kreisbrandmeisterwahl: Das sind die Pläne von Thomas Krok

Landkreis Gifhorn

Zwei Kandidaten für die Wahl des Kreisbrandmeisters – Thomas Krok nimmt es sportlich: „Das ist Demokratie. Bis zum Wahltag könnte ja auch noch ein weiterer Kandidat auftauchen. Dann ist das so.“ Trotzdem hofft er auf Wiederwahl, setzt auf Kontinuität: „Wir haben ja als neues Team der Kreisfeuerwehrführung in dieser Zusammensetzung 2016 beinahe bei Null angefangen.“ Darauf würde er gerne aufbauen, denn Herausforderungen gibt es aus seiner Sicht genug. „Und die sechs Jahre haben mir sehr viel Spaß gemacht – wir haben viel auf den Weg gebracht, jetzt bin ich richtig eingearbeitet.“

Mehr Kommunikation

Mehr Kommunikation mit den Stadt- und Gemeindebrandmeistern schreibt er sich auf die Fahne, möchte Ideen und Anregungen aus den Ortswehren in die Arbeit integrieren, außerdem engere Absprachen mit den Hauptverwaltungsbeamten treffen, „um sie mitzunehmen auf dem Weg der Feuerwehren“. Das Kreis-Feuerwehrkonzept, mit dem sich die Führung seit fast zwei Jahren befasst, ist noch nicht abgeschlossen. „Ziel ist, die Kreisfeuerwehr so aufzustellen, dass sie die Gebietswehren mit Material und Gerätschaften unterstützen und entlasten kann.“ Das sei im Bereich Ausbildung schon so beschlossen – „Ausbildung für Motorsäge sowie Höhen- und Absturzsicherung können wir kreisweit anbieten, so dass alle Kameradinnen und Kameraden identisch ausgebildet sind und nicht jede Gebietseinheit sich alleine kümmern muss“. In Planung sei das auch für die Heißausbildung im Brandcontainer.

Dezentrale Unterbringung

Parallel dazu sieht Krok auch keine Notwendigkeit, dass jede Wehr jedes Gerät oder Fahrzeug besitzt. Es gebe Gerätschaften, die dezentral untergebracht und im Einsatz von den daran ausgebildeten Wehren bedient werden könnten. „Es kann nicht alles in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Gifhorn stationiert sein“, verweist er auf die Gefahrgutzüge, die schon dezentral in Wahrenholz, Brome und Gifhorn stationiert sind. Und so soll auch das Fahrzeug zur Dekontamination von Zivilpersonen nicht zwingend in Gifhorn stehen, das für die Kreisfeuerwehr in Planung ist. „Mit den Gefahrgutzügen können wir bereits die Einsatzkräfte dekontaminieren, aber für Zivilpersonen reicht die Kapazität nicht.“ Noch für dieses Jahr stehe auch eine Drohne im Etat, die bei Personensuchen oder Bränden eingesetzt werden kann. „Dafür werde ich eine entsprechende Einheit aufbauen“, kündigt Krok an.

Schon erledigt hat die Kreisfeuerwehrführung das Unwetter-Konzept. „Wir werden uns vermehrt auf Sturm, Waldbrand und Hochwasser durch Starkregen einstellen müssen“, erklärt Krok. „Das Konzept für solche Lagen ist jetzt in der Leitstelle hinterlegt und kann auf Knopfdruck abgearbeitet werden.“ Stolz ist er auch auf die Kreispressestelle, die die Öffentlichkeit „sehr aktiv und super“ über Einsätze, Veranstaltungen und Wettbewerbe informiere.

Die Wahl des Kreisbrandmeisters Termin der Wahl: Die Dienstversammlung der Gemeinde- und Stadtbrandmeister aus dem Landkreis Gifhorn findet am Samstag, 29. Februar, bei Roth in Isenbüttel statt. Wahlberechtigte: Wahlberechtigt sind 111 Feuerwehrleute, und zwar die 101 Ortsbrandmeister sowie die zehn Stadt- und Gemeindebrandmeister aus dem Landkreis. Ist ein Ortsbrandmeister verhindert, darf sein Stellvertreter – sofern er durch die Politik offiziell ernannt ist – wählen. Ablauf der Wahl: Die Wahl findet schriftlich und auf Wunsch geheim statt. Wer möchte, darf mit dem Wahlzettel in die vorbereitete Wahlkabine gehen, um sein Kreuz zu machen. Auszählung: Die Wahlleitung, gestellt vom Landkreis, der die Wahl auch vorbereitet, wird die Stimmzettel öffentlich und sichtbar auszählen und das Wahlergebnis bekannt geben.

Den technischen und personellen Stand der Feuerwehren im Landkreis bewertet der amtierende Kreisbrandmeister als insgesamt positiv. „Technisch sind sie sogar auf einem sehr guten Stand“, verweist er auf Neubau oder Erweiterung zahlreicher Gerätehäuser und die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten. „Die Gebietseinheiten nehmen wieder Geld in die Hand für die Feuerwehren.“ Ende 2019 seien die beiden Kreisfeuerwehrbereitschaften noch einmal neu aufgestellt worden, sodass „die Wehren in den Gebietseinheiten einsatzbereit bleiben, auch wenn beide Bereitschaften überörtlich im Einsatz sind“. Er attestiert den Einsatzkräften einen hohen Ausbildungsstand, „da sind wir wirklich sehr gut aufgestellt“, und in den Ortsfeuerwehren fänden sich auch immer wieder Mitglieder, die bereit seien, Führungsaufgaben und Funktionen wahrzunehmen. Das ändert allerdings nichts daran, dass Nachwuchsarbeit unverzichtbar ist. „Wir haben jetzt 70 Jugend- und 44 Kinderfeuerwehren, und das unterstützen wir von der Kreisfeuerwehr nach Möglichkeit.“ Krok wirbt gleich noch für eine frühe Mitgliedschaft in den Kinderfeuerwehren: „Was die Kinder dort lernen, ist Teamarbeit.“ Die spielerische Schulung bereite den Kindern viel Spaß. „Dass das funktioniert, zeigt, dass wir gerade bei den größeren Wehren zum Teil Wartelisten für die Kinderwehren haben.“

Stärken und Führungsstil

Und wie definiert Krok seine Stärken und seinen Führungsstil? „Ich bin der ruhige, sachliche Typ, habe aber offene Ohren und bin für jeden ansprechbar.“ Das gelte auch für Ortsbrandmeister. „Wenn von denen Vorschläge zur Verbesserung für die Bereitschaften kommen, lassen wir das gerne in unsere Arbeit einfließen.“ Sollte er am 29. Februar nicht gewählt werden, „leiste ich meinen Dienst noch bis zum Ablauf der Amtszeit am 1. Juli. Und dann bin ich Feuerwehrmitglied in Ehra-Lessien.“

Steckbrief von Thomas Krok Thomas Krok ist 58 Jahre alt, lebt in Ehra-Lessien, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Brötchen verdient er als Abteilungsleiter im Facility-Bereich beim Automobilzulieferer Volke. Der Feuerwehr gehört Thomas Krok seit 1973 an, war zunächst in der Jugendfeuerwehr und später auch Jugendfeuerwehrwart, dann Gruppen- und Zugführer und in Braunschweig Ortsbrandmeister. Seit 1995 lebt er in Ehra-Lessien, ist Gemeindeausbildungsleiter gewesen und später Gemeindebrandmeister, bevor er vor sechs Jahren wie bereits als Gemeindebrandmeister die Nachfolge von Willi Aldinger antrat und das Amt des Kreisbrandmeisters übernahm. Nach dem einprägsamsten Erlebnis bei der Feuerwehr gefragt, erinnert er sich an einen Lkw-Unfall auf der A2. „Es war ein Kamerad, den wir retten mussten.“ Oder ein Unfall mit einem kleinen Kind, das reanimiert werden musste. „Es hat – wie der Lkw-Fahrer – überlebt, aber das sind Bilder, die vergisst man nicht.“ Allerdings habe er gelernt, damit umzugehen. „Wem das nicht gelingt, der ist für die Aufgabe nicht geeignet.“

Von Christina Rudert