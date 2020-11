Wittingen

Das Sibylla-Merian-Gymnasium in Meinersen soll einen Anbau erhalten: Im Schulausschuss des Landkreises stellte die Planschmiede 2KS am Dienstag eine erste Machbarkeitsstudie für das Multifunktionsgebäude vor. Nun werden die Fraktionen über die Pläne beraten.

„Damit wäre uns sehr geholfen“, erläuterte Schulleiterin Katrin Kroczek. Denn neben der Sporthalle verfügt das Meinerser Gymnasium über keinen großen Veranstaltungsraum – und das als einziger Gymnasial- beziehungsweise Gesamtschulstandort in Trägerschaft des Kreises. „Gerade in der jetzigen Zeit macht sich das bemerkbar“, ergänzte Kroczek. Denn es fehle an Platz, etwa bei der Essensausgabe oder in der Küche selbst.

Thomas Schultz von der Planschmiede 2KS stellte die ersten Pläne vor. Neben einem Multifunktionsraum mit Platz für 199 Menschen sollen notwendige Nebenräume, eine Teeküche, ein Büro für Sozialarbeit, ein Kiosk und eine Warmausgabeküche entstehen. Die beiden letzteren im Bestand, die ersteren in einem Anbau, der vor den jetzigen Eingangsbereich gesetzt werden könnte. „Geplant ist ein transparentes Gebäude. Der Zugang zur Schule wird klar erkennbar“, sagte Schultz.

Die Kosten für An- und Umbau belaufen sich auf etwa 3,3 Millionen Euro

Die Baukosten belaufen sich auf etwa 2,9 Millionen Euro für den Anbau und 491 000 Euro für die Umbauten im Bestand. Hinzu kommen 326 000 Euro für die Ausstattung. „Mögliche Kostensteigerungen in den nächsten Jahren sind eingerechnet“, erläuterte Schulz. Denn ab der Beschlussfassung im Kreistag wird es laut Schätzung der Planschmiede knapp drei Jahre dauern bis das Gebäude fertig ist. Zudem soll das Gymnasium einen Aufzug erhalten, um die Barrierefreiheit sicherzustellen.

Der Ausschuss hat die Studie lediglich zur Kenntnis genommen. Bevor es zu einem Beschluss kommt, werden die Kreistagsfraktionen zunächst einmal darüber beraten. „Ich bin von dem Entwurf sehr angetan“, sagte Schulleiterin Kroczek.

CO2-Ampeln und Luftreinigungsgeräte : Fraktionen stellen Eilantrag

Zudem befasste ich der Ausschuss mit einem Eilantrag der Fraktionen von CDU, SPD und ULG/ FDP, dem der Ausschuss auch mehrheitlich zustimmte. Die Kreisverwaltung soll demnach in einem ersten Schritt prüfen, für welche Schulräume in ihrer Trägerschaft angesichts der Corona-Pandemie eine Ausstattung mit sogenannten CO2-Ampeln und Luftreinigungsgeräten notwendig ist. In einem zweiten Schritt sollen die Kosten ermittelt werden. Ulrich Stenzel ( SPD) verwies darauf, dass auch geprüft werden müsse, wie schnell Industrie und Handwerk die Geräte bereitstellen beziehungsweise einbauen können. „Es ist Eile geboten“, sagte Stenzel.

Damit stach die Mehrheit einen Antrag der Grünen aus, die alle Klassenräume sofort mit einer CO2-Ampel ausstatten wollten. Zudem sollten in den Jahren 2020 und 2021 alle Klassenräume mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet werden. Fraktionsvorsitzender Klaus Rautenbach verwies auf Studien, nach denen das reine Lüften zwar den CO2-Gehalt senke, den Anteil der Aerosole aber steigere. „Daher baucht es die Reinigungsgeräte“, begründete er. Der finanzielle Aufwand für die CO2 -Ampeln sei zudem überschaubar.

