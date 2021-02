Landkreis Gifhorn

Diesen Stillstand im Landkreis Gifhorn hat mal nicht Corona verschuldet. Eisige Temperaturen, Marathon-Schneefall und ein frostig-wirbliger Ostwind haben den Zugverkehr, Busse und die meisten Autofahrer lahm gelegt.

Viele Rutschpartien – aber die enden meist glimpflich

Was wiederum zu einer durchaus positiven Zwischenbilanz der Gifhorner Polizei in Sachen Unfälle veranlasst. „Es gab nur einige wenige Unfälle mit Blechschäden. Rutschpartien gab es im gesamten Landkreis“, sagt Sprecher Thomas Reuter. Wer unfreiwillig im Schnee liegen blieb, konnte übrigens am Wochenende auf die Hilfe von Landwirten setzen, die sich spontan aufmachten, Autos wieder auf die Straße zu bringen.

Lob der Gifhorner Polizei

Die meisten Autofahrer seien so vernünftig gewesen, angesichts dieser Extrembedingungen lieber aufs Auto zu verzichten, berichtet Reuter. Und – Corona sei ausnahmsweise mal dank – auch am Montagmorgen meldete die Polizei keine Unfälle im Zuge des Berufsverkehrs. Viele arbeiteten ja ohnehin im Home-Office.

Fahren im Extrem-Winter: Das rät der ADAC Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt hat Tipps für die Vorbereitung auf extreme Kälte und das sichere Fahren bei Schnee zusammengestellt: Autobatterie checken: Sie führt im Winter die ADAC Pannenstatistik unangefochten an. Wenn die Batterie bereits jetzt den Anlasser nur noch müde durchdreht, dann sollte sie unbedingt geprüft und, falls nötig, ersetzt werden, sonst gibt sie spätestens in den nächsten Tagen auf. Frostschutz für Kühler und Scheiben prüfen: Mindestens -25° Celsius sollte beim Frostschutz der Kühleranlage sichergestellt sein und dem Scheibenwischwasser muss ausreichend geeigneter Winterreiniger hinzugefügt, damit Wasser, Pumpe und Spritzdüsen nicht einfrieren. Wer bei der extremen Kälte nicht vor zugefrorenen Autotüren stehen will, sollte Tür- und Heckklappengummis mit speziellen Pflege-Mitteln behandeln z. B. „Gummipfleger“, alternativ auch Silikonöle. Auch Universalsprays oder ein anderes nicht harzendes Öl verhindern, dass die Türschlösser zufrieren. Ansonsten heißt es, sich mit Türschlossenteiser auszustatten. Der gehört in die Tasche und nicht ins Handschuhfach! Nach wie vor gilt: Bei fallenden Temperaturen bekommen Dieselfahrer zunehmend Schwierigkeiten, wenn sich im Diesel Paraffinpartikel bilden. Der Winterdiesel soll verhindern, dass das Kraftstoffsystem bzw. der Kraftstofffilter verstopfen und ist theoretisch bis -21 Grad winterfest, die Premiumvariante sogar bis -30 Grad. Leider kann man sich darauf nicht immer verlassen, weil sich lokal Temperaturspitzen bilden können. Dieselfahrer sollten daher prüfen, ob der Kraftstofffilter nach Herstellerangaben ausreichend häufig gewechselt wurde, das Fahrzeug möglichst kälte- und windgeschützt abstellen sowie auf keinen Fall den Dieselkraftstoff mit Benzin mischen. Bei jeder Fahrt eine warme Decke mitnehmen und Besen und Eiskratzer auf keinen Fall vergessen. Ist die Schlidderpartie doch im Schnee geendet, dann könnte es mit dem klassischen Hin- und Herfahren und im Idealfall mit einer unter die Reifen gelegten Matte getan sein. Die Traktionskontrolle moderner Autos sollte ausgeschaltet sein. Wer aber gar in einer Schneewehe feststeckt, der sollte am besten gleich professionelle Hilfe holen, rät Alexandra Kruse, Sprecherin des ADAC.

Diejenigen jedoch, die unbedingt los mussten, hatten es schwer – und landeten nicht selten im Graben oder steckten unfreiwillig in einem Schneehaufen fest. Der ADAC meldete, dass die Flotte im Dauerstress war. In der Statistik wird der Landkreis in der Region Braunschweig mit erfasst. Hier hatte der ADAC am Sonntag 114 Einsätze, alleine am frühen Montagmorgen schon 95. Vor zwei Wochen waren es gerade einmal 36 Einsätze am gesamten Montag.

Montagmorgen waren Pannenhelfer im Dauereinsatz

Auch beim Autohaus Kühl klingelte es Montag früh unablässig, weil Autofahrer in Not waren. „Der Pannendienst hat alle Hände voll zu tun. Wir sind schon im zweistelligen Bereich“, hieß es dort am frühen Morgen. „Pausenlos“ im Einsatz ist Christian Hoffmann mit seinem Abschleppdienst. Starthilfe und unfreiwillige Ausflüge in den Schnee wieder beenden sind gerade sein Tagwerk. Nach seiner Wahrnehmung ist es gerade in und um Gifhorn am kritischsten.

Abschleppunternehmer bemängelt zunehmende Unvernunft

Für ihn selbst auch „keine Freude“, wie er betont. Denn auch er muss sich ein ums andere Mal erst einmal vorkämpfen und dann bei der Extremwitterung arbeiten. Was ihn dabei am meisten erschreckt. „Die Vernunft lässt nach. Da wird überholt – das ist der Wahnsinn.“ Vordrängeln gibt es bei ihm übrigens nicht. „Nur wenn kleine Kinder oder Ältere im Auto festsitzen, hat das bei mir Priorität.“

Erixx kapituliert vor den Wetterbedingungen

Priorität hat die Sicherheit auch bei Erixx. Deshalb fiel am Mittag die endgültige Entscheidung, dass keine Züge die Bahnhöfe in Gifhorn und Umgebung ansteuern können.

Auch die VLG hatte am Sonntagabend die Entscheidung gefällt, alle Busse am Montag im Depot zu lassen. Wie es weiter geht, ist nach aktuellem Stand noch offen – auf der Homepage heißt es, der Linienverkehr werde bis auf Weiteres eingestellt.

Von Andrea Posselt