Landkreis Gifhorn

Corona hat so einiges ins Wanken gebracht, auch den Ausbildungsmarkt. Eine rückläufige Zahl an gemeldeten Lehrstellen von rund 8 Prozent meldet die Agentur für Arbeit Helmstedt für den Gesamtbezirk - der Negativtrend gelte jedoch „erfreulicherweise“ nicht für den Bezirk Gifhorn.

Nur im Gastgewerbe gibt es weniger Lehrstellen

„Hier sind uns seit Beginn des Berufsberatungsjahr 733 Ausbildungsstellen zur Besetzung gemeldet, das sind 26 oder 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr“, sagt Ulf Steinmann, Chef der Helmstedter Arbeitsagentur. 422 Stellen waren im Mai noch unbesetzt. Nur im Gastgewerbe seien die Zahlen aktuell rückläufig.

Agentur für Arbeit lobt Betriebe im Landkreis Gifhorn

„Die Betriebe des Landkreises setzen also weiterhin auf das Thema Ausbildung und das ist auch richtig so. Denn nach der Krise wird das Thema Fachkräftebedarf wieder das bestimmende Thema sein“, sagt Steinmann.

Sorgen machen ihm jedoch die deutlichen Bewerberrückgänge. Hier seien derzeit 681 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet und damit 127 oder 15,7 Prozent weniger als im Vorjahr. 370 von ihnen gelten derzeit noch als unversorgt.

Agentur für Arbeit verstärkt persönliche Beratungen

Hier möchte die Agentur für Arbeit nun verstärkt wieder in die Beratung einsteigen. Das war wegen Corona in persönlicher Form nicht möglich. „In den letzten Wochen haben wir viele Rückmeldungen zu stattgefundenen Vorstellungsgesprächen erhalten sowie Abmeldungen in Ausbildung, da sehen wir schon, dass wieder mehr Dynamik in die Sache kommt. Wenngleich auch weniger als in den Vorjahren“, ist Steinmann optimistisch.

Verunsicherung spüre man schon bei den Jugendlichen. So mancher entscheide sich, ein Jahr die BBS zu besuchen. „Wir hoffen, dass wir mit unseren Beratungen noch viele junge Menschen erreichen und deutlich machen können, dass die Chancen auf eine Ausbildung trotz der Pandemie sehr gut sind.“

Der Draht für junge Berufseinsteiger

Das Angebot für alle Berufseinsteiger steht: Erreichbar ist die Berufsberatung Gifhorn unter Tel. 05371 806 333, gifhorn.151-berufsberatung-vor-dem-erwerbsleben@arbeitsagentur.de, auch online unter www.arbeitsagentur.de/kannsteklicken können Terminwünsche entgegen genommen werden.

Von Andrea Posselt