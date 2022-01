In Gifhorn wird in dieser Woche viel demonstriert. Als Reaktion auf die Demos der Coronaregel-Gegner der letzten Wochen formiert sich auf breiter Ebene Gegenprotest. Die Schule startet, in Rühen müssen sich Autofahrer auf eine Vollsperrung gefasst machen und in Isenbüttel startet eine Sticker-Aktion.