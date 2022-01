Landkreis Gifhorn

Das Land Niedersachsen hat kürzlich seine Corona-Verordnung aktualisiert. Mit der „Winterruhe“ verlängern sich die Regelungen der Warnstufe 3 landesweit vorerst bis zum 2. Februar. Das hat auch Auswirkungen auf den Kreis Gifhorn. Die Regeln im Überblick:

Was gilt für private Treffen?

Für private Treffen von ungeimpften Personen gilt weiter die Kontaktbeschränkung auf Personen des eigenen Haushaltes zuzüglich zwei Personen eines weiteren Haushaltes. Hierbei ist der Impfstatus der weiteren Personen nicht maßgeblich. Für private Treffen von Geimpften und Genesenen gilt weiterhin die Obergrenze von zehn Personen. Kinder unter 14 Jahren sowie Betreuer für pflegebedürftige Menschen beziehungsweise Menschen mit Behinderungen werden nicht eingerechnet. Diese Regel gilt auch für private Treffen in der Gastronomie oder angemieteten Räumen und betrifft sowohl Treffen in Innenräumen als auch unter freiem Himmel.

Was gilt für öffentliche Sitzungen, Zusammenkünfte und Veranstaltungen?

Für solche Zusammenkünfte mit mehr als zehn simultanen Teilnehmern (maximal 500) gilt in geschlossenen Räumen und unter freiem Himmel die 2G-plus-Regel. Werden nur maximal 70 Prozent der Kapazitäten belegt, entfällt der zusätzliche Negativtest (2G-Regel). Ausgenommen sind hiervon unter anderem durch Rechtsvorschriften vorgeschriebene Sitzungen, religiöse Veranstaltungen und kommunale Gremien. Der Landkreis Gifhorn hat jedoch per Allgemeinverfügung bis zum 31. Januar für religiöse Veranstaltungen die 3G-Regel angeordnet. Öffentliche Sitzungen, Zusammenkünfte oder Veranstaltungen mit mehr als 500 simultanen Teilnehmern sind nicht zulässig. Diskotheken, Clubs und Einrichtungen, in denen Shisha-Pfeifen zum Konsum angeboten werden (drinnen und draußen) bleiben geschlossen.

Für Versammlungen unter freiem Himmel (zum Beispiel Kundgebungen, Demonstrationen) gelten vorerst bis zum 2. Februar FFP2-Maskenpflicht und Mindestabstand.

Was gilt im Einzelhandel?

Hier ist das Tragen einer Atemschutzmaske mindestens des Schutzniveaus FFP2, KN 95 oder eines gleichwertigen Schutzniveaus verpflichtend. Darüber hinaus gelten keine Beschränkungen. Ladenbesitzer können jedoch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und den Einlass auf Geimpfte und Genesene nach der 2G-Regel begrenzen.

Wie sind die Regeln für körpernahe Dienstleistungen?

Sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel gilt die 3G-Regel. Ausnahmen bilden medizinisch notwendige Anwendungen.

Was gilt in der Gastronomie?

In der Innen- und Außengastronomie kommt die 2G-plus-Regel zur Anwendung. Auf den zusätzlichen Negativtest kann verzichtet werden, wenn maximal 70 Prozent der Kapazitäten genutzt werden (2G-Regel). Ausgenommen sind hiervon der Außer-Haus-Verkauf und der Lieferservice.

Gastronomie: Hier gilt die 2G-plus-Regel – oder bei geringerer Auslastung die 2G-Regel. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Was gilt für Sport, Beherbergung und Freizeiteinrichtungen?

Hier gilt im Innen- und Außenbereich die 2G-plus-Regel. Auf den zusätzlichen Negativtest kann verzichtet werden, wenn bei Beherbergungen und Freizeiteinrichtungen maximal 70 Prozent der Kapazitäten genutzt werden beziehungsweise bei Sportanlagen mindestens zehn Quadratmeter Raum pro Person zur Verfügung stehen. Eine Ausnahme bildet die Sportausübung, die für das Tierwohl unerlässlich ist. Hierbei kommt die 3G-Regel zur Anwendung.

Brauche ich für Besuche in Heimen einen Test?

Für Heime und Pflegeeinrichtungen ist weiterhin ein negativer Testnachweis zwingend erforderlich. Dabei ist der Impfstatus nicht maßgeblich. Alle Personen – auch vollständig geimpfte, genesene oder geboosterte Besucher – müssen einen negativen Test vorweisen.

Welche Regeln gelten bei der Kinderbetreuung?

Die Kinderbetreuung befindet sich grundsätzlich im Präsenzbetrieb mit erhöhten Hygieneanforderungen, die eine Infektionskettennachverfolgung gewährleisten. Verlängert wurde die tägliche Testpflicht für ungeimpfte Schülerinnen und Schüler bis zum 31. Januar.

