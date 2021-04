Landkreis Gifhorn

Die Verlängerung der nächtlichen Ausgangssperre für die Menschen im Landkreis Gifhorn ist seit Donnerstagvormittag beschlossene Sache. Die AZ listet auf, was nun zu beachten ist, welche Ausnahmen es gibt und wie die Regelungen für Handel und Co. aussieht.

Seit Karfreitag gilt im Rahmen der nächtlichen Ausgangssperre folgende Regel, die nun zeitlich bis 2. Mai ausgedehnt wurde: Niemand sollte sich zwischen 21 Uhr und 5 Uhr außerhalb der eigenen Wohnung aufhalten. Es sei denn, folgende Sachlage ist gegeben:

- die Wahrnehmung einer beruflichen Tätigkeit, sofern diese zwingend in diesem Zeitraum erfolgen muss

- die Ausübung einer Tätigkeit zur Gefahrenabwehr

- ein medizinischer Notfall

– der Besuch von Gottesdiensten und ähnlichen religiösen Veranstaltungen

- der Besuch von nahen Angehörigen, wenn diese von Behinderung betroffen oder pflegebedürftig sind sowie die Unterstützung Hilfsbedürftiger

- die dringend erforderliche Versorgung von Tieren

- Begleitung Sterbender.

„Triftige Gründe“ müssen bei Kontrollen glaubhaft gemacht werden

Im Falle einer Kontrolle durch die Polizei oder die Ordnungsbehörden sind die triftigen Gründe glaubhaft zu machen. Vom Verbot ausgeschlossen ist der Aufenthalt in Außenbereichen des bewohnten Grundstücks, wenn diese der jeweils bewohnten Wohnung ausschließlich zugewiesen sind.

Nicht verboten ist außerdem der Aufenthalt in einer anderen als der eigenen Wohnung, solange der Aufenthalt in dieser Wohnung nicht gegen die geltenden Regelungen zur Kontaktbeschränkung verstößt. Reisen innerhalb des Landkreises und tagestouristische Ausflüge stellen in der Zeit der Ausgangssperre keine triftigen Gründe dar.

Die 1+1-Regel bleibt bestehen für Kontakte

Die Ausgangssperre ändert die geltenden Corona-Regeln nur in zeitlicher Hinsicht. Es bleibt generell bei der 1+1-Regel. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch im privaten Rahmen sind Treffen mit Personen des eigenen Haushaltes und einer weiteren, haushaltsfremden Person erlaubt. Zugehörige Kinder bis einschließlich sechs Jahren und Betreuer von Behinderten werden nicht mit eingerechnet.

Das sind die Regeln für Handel, Museen und Co.

Geschäfte des Einzelhandels bleiben mit Ausnahme des Außer-Haus-Verkaufs geschlossen. Ebenfalls geschlossen bleiben Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungen, Galerien und botanische Gärten. Tierparks wie das Otter-Zentrum dürfen geöffnet bleiben, ebenso Büchereien und Bibliotheken. Darüber hinaus sind auch weiterhin die Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie Friseure und Betriebe von körpernahen Dienstleistungen geöffnet – müssen aber um 21 Uhr schließen und dürfen frühestens um 5 Uhr öffnen.

Von Andrea Posselt