Landkreis Gifhorn

Eine weiterer Mensch im Landkreis Gifhorn ist in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gestorben. Das meldet der Landkreis Gifhorn am Samstagmorgen. Die Person gehöre zur Gruppe der „älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger“.

Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 41,4

Acht Neuinfektionen sind im Landkreis ebenfalls gemeldet, in den letzten sieben Tagen waren es insgesamt 73 Fälle. Damit sank die Sieben-Tage-Inzidenz um 6,2 und liegt nun bei 41,4. Die Anzahl der durchgeführten Tests durch das Gesundheitsamt Gifhorn liegt bei 16 505 (+ 29).

Allerschule Gifhorn: Primarbereich soll vorerst schließen

An der Allerschule Gifhorn wurden drei Mitarbeiter per Schnelltest positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat anschließend von diesen Personen einen Abstrich genommen. Die Personen sind in häuslicher Quarantäne, bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Das Gesundheitsamt hat der Schulleitung empfohlen, den Primarbereich zu schließen, bis das PCR-Testergebnis vorliegt.

Keine Neuinfektion in den Heimen

Zur aktuellen Situation in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Gifhorn: 13 noch aktive Fälle sind bekannt. Aber es gibt keine Neuinfektionen. Aktuell betroffen sind: Christinenstift (Gifhorn), Heinrich-Warnecke-Haus (Wittingen), Haus Empatica (Osloß), Seniorenresidenz Meine (Meine), „An den Meerwiesen“ (Schwülper).

Von Andrea Posselt