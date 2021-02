Landkreis Gifhorn

Der Landkreis hat kurzfristig weitere Impfstofflieferungen der Impfstoffe Moderna und BionTech für das Gifhorner Impfzentrum erhalten.

Noch freie Termine für Impfberechtigte in Gifhorn

Ein großer Teil dieser Lieferung konnte über die Hotline des Landes kurzfristig terminlich vergeben werden. Allerdings sind Termine für nächste und übernächste Woche noch frei geblieben. Daher können für den impfberechtigten Personenkreis der über 80-jährigen kurzfristig weitere Termine im Gifhorner Impfzentrum vereinbart werden.

Appell: Wer telefonisch den Termin erhält, soll auch zum Impfen kommen

Die Terminvergabe erfolgt weiterhin telefonisch ausschließlich über das Land (0800/9988665). Die Kreisverwaltung bittet die Bürgerinnen und Bürger, die telefonisch einen Termin vereinbart haben, diesen auch wahrzunehmen, auch wenn das Bestätigungsschreiben des Landes noch nicht per Post eingetroffen ist. Die Impfung kann ohne den Brief erfolgen. Landrat Dr. Andreas Ebel bestätigt: „ Ich freue mich, dass wir es durch die zusätzlichen Impfstoffankündigungen schaffen, schnellstmöglich so viele Personen wie möglich zu impfen und damit den Schutz innerhalb der Bevölkerung vor dem Corona-Virus zu erhöhen.“

