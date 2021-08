Gifhorn

Erst ein dreiviertel Jahr alt, lässt das Projekt „Jugendhilfe im Kontext Schule“, kurz „Jukos“, bereits Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher zum Telefon greifen, um beim Jugendamt im Landkreis Gifhorn anzurufen. Der Grund: Es hat sich herum gesprochen, dass die Jukos ausrücken, wenn es brennt – wenn Jugendliche gemobbt werden, verhaltensauffällig sind, zu Gewaltattacken neigen.

Was sich hinter Jukos verbirgt, berichten Daniela Wisniewski von der Jugendhilfe Hermannsburg, Karin Römer und Normann Müller vom Jukos-Team sowie Dennis Heumann, Jugendamts-Chef im Kreis Gifhorn. Heumann brachte das Jukos-Projekt aus seinem ehemaligen Arbeitsbereich Celle mit nach Gifhorn. „Der Alltag von Jugendlichen hat sich verändert“, sagt er und nimmt diese Tatsache zum Anlass, mit Jukos verhaltensauffällige Kinder und Schüler dort abzuholen, wo sie mittlerweile die meiste Zeit verbringen – „in der Schule“.

„Schule und Landkreis sind zwei Systeme, die sich jetzt annähern“

Genau das haben bereits Schulen im Kreisgebiet erkannt. So arbeitet Jukos mittlerweile zusammen mit der Hauptschule Meinersen, der Oberschule Wesendorf und den Grundschulen in Groß Oesingen, Schwülper und am Zellberg in Meine. Hieß es ehemals von Eltern, „das Jugendamt nimmt uns unsere Kinder weg“, war laut Heumann auch die Zusammenarbeit mit den Schulen früher nicht immer spannungsfrei. Das hat sich laut Karin Römer geändert. „Schule und Landkreis sind zwei Systeme, die sich jetzt annähern“, sagt sie. So hieß es laut Römer früher für die Lehrerinnen und Lehrer stets „Unterricht first“, es zählte der Lehrauftrag. „Jetzt sprechen wir mit den Schulen auf Augenhöhe“, ergänzt Heumann und verweist unter anderem auf das Thema Mobbing, das von Jukos-Mitarbeitern nun ganzheitlich anfassbar sei.

Unterstützung für Kinder und Jugendliche: Das Jukos im Landkreis Gifhorn mit Jugendamtsleiter Dennis Heumann (v.r.), Daniela Wisniewski, Karin Römer und Normann Müller. Quelle: Hilke Kottlick

„Kinder haben heute keine Zeit mehr, Kind zu sein“, stellt Heumann fest. Magersucht, Selbstverletzungen seien unter anderem die Folge. „Wir müssen den Druck heraus nehmen ohne Stigmatisierung“, sagt er weiter und verweist dabei auch auf die Schulbegleiter. Sie seien im Schulalltag eine große Hilfe für Kinder mit geistigen und körperlichen Handicaps, nicht aber für Mädchen und Jungen, die den Unterricht stören, andere mobben oder schüchtern und zurückgezogen sind. Sie werden laut Heumann durch Schulbegleiter stigmatisiert. „Das ist nicht die Lösung.“

Früher war die Feuerlöscher-Mentalität angesagt

Vier Mitarbeiter arbeiten zurzeit für das neue Projekt des Jugendamtes. Allesamt sind laut Heumann gut geschult – so wie die Erzieherinnen und die Sozialpädagogin, die unter anderem unter dem Thema „Keep cool“ in einer Grundschule ein Anti-Gewalt-Klassen-Training absolvieren. Früher war laut Heumann die „Feuerlöscher-Mentalität“ angesagt, „wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist“. Heute setzt Jukos dem Amtsleiter zufolge eher an – „möglichst schon in Kita und Vorschule“. Falle dort ein Kind auf, weil es vielleicht schüchtern ist, könnten bereits frühzeitig die Gründe dafür erforscht werden. So festige sich die Schüchternheit nicht und ziehe sich auch nicht durch Schulzeit und womöglich sogar das ganze Leben.

„Wir suchen Leute, der Markt ist wie leer gefegt“ Dennis Heumann, Chef der Jugendhilfe im Kreis Gifhorn, setzt auf Jukos – auf dieses Projekt, das Kinder und Jugendliche unterstützen soll, die aufgrund ihrer Lebenssituation Schwierigkeiten mit dem Schulalltag haben. Die derzeit vier Jukos-Kräfte arbeiten mit einem ganzheitlichen Ansatz, der laut Heumann alle Lebensbereiche der Jugend verbindet und sie dort abholt, wo Probleme entstehen. Um hier Einsatz zeigen zu können, braucht Jukos laut Daniela Wisniewski von der Jugendhilfe Herrmannsburg weitere Mitstreiter. „Wir suchen Leute, aber der Markt ist wie leer gefegt“, sagt sie und fordert Erzieherinnen und Erzieher sowie Sozialpädagoginnen und Pädagogen auf, sich bei Jukos zu melden. Heumann wendet sich zudem an die Eltern. Ihnen versichert er, dass jede Beratung absolut kostenfrei ist. Nähere Informationen über Jukos gibt es bei Jukos-Mitstreiterin Karin Römer unter der Nummer (0 53 71) 82 748.

„Zumeist meldet sich die Schule bei uns“, beschreibt Müller Abläufe. So habe eine Lehrerin angerufen. „Dort, wo der betreffende Schüler sitzt, sieht es auf wie auf einem ,Pilz-Platz’“, habe die Lehrkraft beschrieben. Alles sei stets durcheinander, es herrsche Chaos und es mangele an Konzentration und Struktur. „Das Kind schreibt auf der Federmappe und nicht auf Papier“, habe sie weiterhin berichtet.

Die Eltern werden immer einbezogen

Diesem Anruf folgte – wie in jedem Jukos-Fall – als erster Schritt ein Dreier-Gespräch zwischen Eltern, Jugendamt und Schule, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Heumann versichert zudem: „Es gibt niemals ein Gespräch oder eine Handlung ohne Kenntnis der Eltern, sie sind immer dabei.“ Das bestätigt Römer. Und dass Jukos wohl auf dem richtigen Weg ist, beschreibt sie am Beispiel eines Vaters. „Er hatte angeblich schlechte Erfahrungen mit der Jugendhilfe gemacht und sagte zu uns von vorneherein, dass die Jugendhilfe nicht in sein Haus kommt.“ Römer sieht es aber als Erfolg von Jukos, dass er zumindest zu Gesprächen bereit war – wenn auch außerhalb seiner Wohnung.

Von Hilke Kottlick