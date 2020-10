Kreis Gifhorn

Kritische Phase für tierische Verkehrsteilnehmer: Mit der anstehenden Zeitumstellung ist plötzlich ungewohnt mehr Verkehr auf der Straße, wenn Rehe, Hirsche und Co. sie überqueren. Das verlangt mehr Aufmerksamkeit am Steuer. Und wenn es dann doch kracht, wünschen sich Tierschützer und Jäger, dass sich Autofahrer kümmern würden, statt einfach weiter zu fahren.

„Wir kriegen jetzt gerade angefahrene Igel“, berichtet Bärbel Rogoschik vom Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde. In der Vergangenheit hatten Leute auch schon einen angefahrenen Dachs im Kofferraum: gebettet in einen Wellensittichkäfig, schmunzelt die Fachfrau. Oder das Paar, wo sich der Inhalt ihrer Plastiktüte nicht als Futterspende, sondern als verletzter Wanderfalke entpuppt hat. Zwei Beispiele für Menschen, die sich wenigstens gekümmert hätten, sagt Rogoschik. Aus ihrer Sicht ist der Regelfall immer noch zu oft ein anderer.

Anzeige

Fuß vom Gas: Wegen der Zeitumstellung geraten jetzt häufiger Tiere in den für ihre innere Uhr plötzlich ungewohnten Verkehr. Quelle: dpa Archiv

Dabei denkt Rogoschik an einen Kleintransporterfahrer, der einen Jungstorch frontal überfahren und sich danach aus dem Staub gemacht habe. „Der Vogel hatte so viele Brüche, der musste eingeschläfert werden.“ Kein Einzelfall, besonders bei den Gefiederten: „Bei Greifvögeln ist es so, dass die Leute sie regelmäßig liegen lassen.“

Alle Jahre wieder: Gefahr nach der Zeitumstellung

Die Zahl der Tiere, die auf der Strecke bleiben, dürfte jetzt wieder steigen, fürchtet Rogoschik. Denn mit der Zeitumstellung gebe es mehr Konflikte zwischen Wild und Verkehr. Das sagt auch Ernst-Dieter Meinecke, Vorsitzender der Kreisjägerschaft. „Und das Damwild ist gerade in der Paarungszeit.“ Deshalb gelte es, die Augen auf zu halten. „Unbedingt, ganz wichtig.“

Überfahrene Haustiere

Immer wieder geraten auch Haustiere unter die Räder, vor allem Freigänger unter den Katzen. Allerdings berichten Tierärzte, nicht sehr häufig solche Unfallopfer auf ihrem OP-Tisch zu haben. Neulich war es bei Martin Stiefel-Meinicke in der Gifhorner Praxis mal so weit. Bei einem Fall einige Jahre früher habe die Polizei einen Patienten gebracht. „Die Tendenz geht grundsätzlich dorthin, dass Hilfsbereitschaft und Empathie abnehmen.“ Das sei allerdings ein Eindruck, den er nicht statistisch belegen könne. Dazu habe er eben zu wenig Unfallopfer in der Praxis.

Warum der Unfall der Katze ein echtes Drama ist

„Vielen fehlt die Courage“, meint sein Kollege Dr. Wolfgang Mindt aus Knesebeck. Dabei wäre es – abgesehen vom Leid des Lebewesens Tier – auch ein mitmenschlicher Zug, nicht einfach weiter zu fahren, wenn man eine Katze überfahren hat. „Heutzutage sind das Familienmitglieder, das sind dann echte Trauerfälle.“ Oder wahre Dramen, wenn die Halter, womöglich noch Kinder, wochenlang nach dem verschwundenen Stubentiger suchten und hofften und bangten.

Wildunfall, was nun? Ein Tier überfahren – und jetzt? Bei vielen Wildarten ist das kaum eine Frage. Per Handy meldet man eine Kollision mit Reh, Hirsch oder Wildschwein der Polizei unter der Rufnummer 110, die dann den zuständigen Jagdberechtigten informiert. Doch auch andere Tiere, gerade Vögel, sollten nicht einfach ihrem Schicksal überlassen werden, sagt Bärbel Rogoschik vom Nabu-Artenschutzzentrum. „Es gehört dazu, dass man den Mumm hat anzuhalten.“ Jeder habe zum Beispiel eine Decke im Auto, auf die man im Kofferraum das angefahrene Tier betten und zu einem Tierarzt bringen kann. Diese seien zu Erster Hilfe verpflichtet und könnten die leidenden Tiere wenigstens erlösen. „Das ist korrekt, so lange es sich nicht um jagdbares Wild handelt“, schränkt Tierarzt Dr. Martin Pape aus Meine ein. Für bestimmte Tiere sei nach dem Jagdrecht der Jäger zuständig. Außerdem gibt Pape zu bedenken, dass, wer zum Beispiel einen Igel in die Praxis bringt, die Tierarzt-Leistung auch bezahlen muss.

Meinecke bricht allerdings eine Lanze für die Autofahrer. „Es gibt sehr viele, die einen Unfall haben und sich gleich melden.“ Vor allem seitdem es Handys gebe und der Autofahrer die Polizei anrufen kann, statt sich im nächsten Dorf nach dem Jagdberechtigten durchfragen zu müssen. „Das Handy nimmt da doch einiges an Aufwand ab.“

Von Dirk Reitmeister