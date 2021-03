Landkreis Gifhorn

In den Startlöchern stehen die Spargelanbauer im Landkreis Gifhorn. Damit auf den Freiflächen jedoch die Ernte in Fahrt kommen kann, hoffen alle auf ein paar Sonnentage. „Große Mengen wird es zu Ostern da nicht geben. Wir brauchen noch mehr Sonne“, sagt Henning Kuhls vom gleichnamigen Spargelhof in Neubokel. In Fahrt ist hier schon die Ernte des Heizspargels.

Auf den Freiflächen braucht der Spargel noch Zeit

Bei einigen Gifhorner Gastronomen gibt es Kuhls-Spargel schon im Außer-Haus-Verkauf. Auf den Freiflächen hingegen könne der Erntestart noch etwas dauern, sagt Kuhls.

Keine Probleme mit der Einreise der Erntehelfer

Paul Schofer vom Eickenhofer Spargelreich steht mit seinem Team schon in den Startlöchern. „Mitte nächster Woche fangen wir mit der Ernte an, der Verkauf soll am 1. April starten.“ Genug tatkräftige Unterstützung durch Erntehelfer aus Polen habe der Betrieb. Dank langjähriger guter Kontakte habe es da keine Probleme gegeben.

Rechtzeitig vorgesorgt: Bei Bastian Erhardt in Brenneckenbrück sind die Saisonarbeiter schon da, es gibt Wohncontainer. Quelle: Sebastian Preuß

Wohn-Container in Brenneckenbrück aufgestellt

Auch Bastian Erhardt vom Gut Brenneckenbrück hat wegen möglicher Einreiseprobleme in Corona-Zeiten rechtzeitig vorgesorgt. Seine Erntehelfer sind schon seit rund zwei Wochen da – und befinden sich vorsichtshalber noch in Quarantäne. Erhardt hat wegen der Corona-Bestimmungen sogar vorsorglich Wohncontainer aufgestellt, um mehr Platz zu bieten und im Notfall auch Quarantäne-Quartiere zu haben.

Studenten helfen bei der Ernte

Studenten und Hausfrauen hätten sich zusätzlich gemeldet, um beim Spargelstechen zu helfen. Große Personalnot, wie im ersten Corona-Jahr, stehe also nicht zu befürchten. Und trotzdem möchte er wieder das Angebot machen, dass Gifhorner ihren Spargel selbst ernten können. Am Himmelfahrts-Donnerstag, 13. Mai, und am Sonntag, 13. Juni, gibt es dazu Gelegenheit in Brenneckenbrück.

Noch ist unklar, ob es an Ostern Spargel gibt

Die Preise will Erhardt stabil halten. „Die teuerste Sorte wird bei 12 Euro pro Kilo liegen, die günstigste bei 5.“ Aber noch ist es nicht so weit: „Aktuell sehe ich eher die Tendenz, dass es zu Ostern noch keinen Spargel geben wird.“

Von Andrea Posselt