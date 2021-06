320,31 Liter Niederschlag pro Quadratmeter sind in diesem Jahr bereits in Gifhorn gefallen. Das hat die Landwirtschaftskammer an der Bodemannstraße gemessen. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr 2018 waren es 447,90 Liter. Würde es so weiter gehen, käme 2021 auf knapp 650 Liter und würde damit auch die Jahre 2019 (588,4) und 2020 (531) deutlich übertreffen. Noch ein Vergleich: Das besonders nasse Jahr 2017 kam auf 932,4 Liter.

Besonders bemerkbar machen sich die Niederschläge dieses Jahr in den Monaten April und Mai. 2018 kam in dem Zeitraum auf 58 Liter, 2019 auf 28, 2020 auf 15,5 und 2021 auf 44,1. Der Zehnjahresdurchschnitt liegt bei 35,36 Liter. Auch im Mai dieses Jahres hat es mehr geregnet: 41,4 Liter stehen Werten von 18,5 Litern in 2018, 34 in 2019 und 29,7 Liter in 2020 gegenüber, das Zehnjahresmittel liegt bei 59,55. Der März war mit 32,5 Litern dagegen trockener als 2018 (48), 2019 (73,8) und 2020 (42,9) – bei einem Zehnjahresschnitt von 35,97 Litern.