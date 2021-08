Landkreis Gifhorn

Wahlbenachrichtigung und Personalausweis geschnappt – und dann ab ins Wahllokal. Im Corona-Jahr läuft allerdings auch rund um die Urne einiges anders. Sogar der Hinweis, dass ein eigener Stift mitzubringen sei, ist auf einigen Benachrichtigungen zu lesen. Nicht auf allen, denn: Diese Entscheidung obliegt jeweils den Kommunen.

So gibt es den Hinweis auf den eigenen Stift in der Stadt Gifhorn, nicht jedoch etwa in der Samtgemeinde Isenbüttel. „Nach Auskunft der Stadt Gifhorn wird jedes Wahllokal mit einer ausreichenden Anzahl von Stiften ausgestattet und es ist gewährleistet, dass jeder, der keinen eigenen Stift mitbringt, dennoch seine Kreuze machen kann“, erläutert dazu der Landkreis Gifhorn.

3G-Regel zur Ausübung des Wahlrechts außer Kraft

Details zu Corona-Regeln hat das Land Niedersachsen übrigens in Paragraf 20 der aktuellen Corona-Verordnung festgeschrieben. Da geht die Ausübung des Wahlrechts über die 3-Regel: „Zutritt zum Wahlgebäude. Hiernach muss sowohl den Mitgliedern der Wahlvorstände als auch den wahlberechtigten Personen zur Ausübung ihres Wahlrechts der Zutritt gewährt werden, selbst wenn diese weder geimpft, genesen noch negativ getestet sind.“

Der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen gilt grundsätzlich, aber es gibt Ausnahmen: Er gilt nicht für zulässige Hilfspersonen der wahlberechtigten Person. Er gilt ebenfalls nicht beim Transport von Wahlunterlagen zu einem anderen Wahlbezirk, wobei die Fahrzeuginsassen eine medizinische Maske zu tragen haben.

Zur Identifizierung Maske abnehmen

Vor dem Betreten des Wahlraumes soll sich jede Person die Hände desinfizieren. Maskenpflicht besteht für alle Wählerinnen und Wähler im Wahllokal. Sollte der Wahlvorstand die Identität genauer prüfen wollen, kann diese dazu abgesetzt werden. Sie gilt jedoch nicht für die Wahlvorstände während des Auszählens und der Ergebnisermittlung.

Wer von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen ist, darf sich in Wahlräumen zwischen 8 und 13 Uhr, zwischen 13 und 18 Uhr und ab 18 Uhr für jeweils längstens 15 Minuten aufhalten, in Briefwahlräumen für längstens 15 Minuten.

Zu den Mitgliedern des Wahlvorstands und den Hilfskräften muss jeweils ein Mindestabstand von zwei Metern eingehalten werden. Die zeitliche Beschränkung gilt nicht, wenn die Person dem Wahlvorstand einen negativen Test vorlegt.

Von Andrea Posselt