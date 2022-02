Landkreis Gifhorn

Nicht alle Störche aus dem Landkreis Gifhorn hat es in den letzten Monaten in warme Gefilde in Spanien oder gar Afrika gezogen. Dort herrscht zwar schon Aufbruchstimmung. „Aber die Ankunft dürfte erst in etwa 14 Tagen sein“, sagt Storchen-Beauftragter Hans Jürgen Behrmann. Weshalb er das schon weiß: Störche aus Schleswig-Holstein sind mit Sendern ausgestattet. Experten können aktuell schon erste Aufbruchstimmung erkennen. In diesem Zuge dürften dann auch die Gifhorner Störche gen Heimat aufgestiegen sein.

Doch wer hockt dann jetzt schon auf den ersten Nestern im Kreisgebiet? Behrmann erklärt lachend: „Störche fliegen dorthin, wo Nahrung ist.“ Meist reichten Deponien und Feuchtflächen. Für den Fall zieht es die Tiere auch nicht tausende Kilometer weg.

Immer weniger Störche zieht es in den warmen Süden

Der Trend, dass immer weniger Störche weit weg ins warme Winterquartier gehen, setze sich fort. „Ob das eine Folge des Klimawandels ist, ist schwierig zu sagen“ so Behrmann. Denn: Anders als man vermuten könnte, stecken die Vögel auch einmal harte Wintertage gut weg.

Daher ist ihm nicht bange, sollten Mitte Februar die ersten Ankünfte aus Spanien gemeldet werden können. „Die sind alle so wohlgenährt, einen Wintereinbruch würden die schon verkraften.“ Sollte der Winter etwas hartnäckiger zuschlagen, dann könnten die Störche zur so genannten Winterflucht antreten und mal eben nach Frankreich fliegen, um dort ein Zwischenquartier zu beziehen. Tiere, die in Afrika überwintern, werde das nicht betreffen. Deren Ankunft erwartet Behrmann Ende März bis Anfang April.

Die Störche, die nun schon da sind, haben sich nicht vom Landkreis entfernt. Schon kurz nach Weihnachten kam DEW 5X 921, das Männchen von Ausbüttel-Siedlung, zurück. Gemeinsam mit dem Storchenmännchen aus Wasbüttel verbrachte das Tier die Zeit in der Nähe einer Deponie in Braunschweig. Seit 31. Januar ist DEW 4T 120, das Storchenmännchen in Hoitlingen, zurück. Es war erst am 9. Oktober von dort abgeflogen, machte für einen Tag in den Braunschweiger Rieselfeldern Station und überwinterte im hessischen Büttelborn.

Ungewöhnlich ist die Rückkehr zu dieser Zeit nicht

Das Eintreffen der ersten Nestbezieher zum jetzigen Zeitpunkt sei nicht ungewöhnlich. „Wir hatten auch schon einmal die ersten Rückkehrer im Januar“, weiß Behrmann. Fridolin, Gifhorns wohl berühmtesten Storch, werde es wohl auch bald wieder zum Stammplatz beim Nabu in Leiferde ziehen, ist sich der Experte sicher.

Von Andrea Posselt