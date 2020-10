Gedruckt gibt es das Programm des laufenden Semesters am Gifhorner Bildungszentrum nicht, die Einrichtung setzt inzwischen verstärkt auf online. „Unsere Online-Anmeldungen haben sich verdoppelt“, sagt Charlotte Dreschke. Wer damit noch nicht klar komme, könne immer noch klassisch das Team per Telefon erreichen oder ins Bildungszentrum kommen. Die KVHS baue ihr online-Angebot aber immer weiter aus. Über das Warenkorb-Symbol können Nutzer ein Konto anlegen, darin ihre Kursus-Buchungen verwalten und unter anderem per Paypal auch bezahlen. Dreschke sieht in der Corona-Krise den positiven Effekt, dass sich das Bildungszentrum wegen des Lockdowns im Frühjahr und den aktuellen Einschränkungen verstärkt auf den Weg ins digitale Zeitalter gemacht habe. „Wir hätten es sonst vielleicht nicht gewagt.“